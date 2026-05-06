Deportivo Riestra 0x3 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos pela Sul-Americana

O Grêmio voltou a vencer fora de casa depois de mais de 100 dias. Foi em Buenos Aires, no Estádio Nuevo Gasómetro, com uma goleada sobre o Deportivo Riestra pela quarta rodada do Grupo F da Sul-Americana. Com o resultado, o Tricolor fica momentaneamente na liderança da chave com sete pontos.
O 3 a 0 foi garantido por Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite. Mas o nome do jogo foi Gabriel Mec, que deu uma assistência para o segundo gol e dor de cabeça para os marcadores adversários.
O próximo compromisso tricolor é no domingo (10), contra o Flamengo, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Já na Sul-Americana, o Grêmio volta a campo no dia 20 de maio, também em casa.
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