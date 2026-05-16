Defesa vira ponto de equilíbrio no Grêmio

Luís Eduardo deve ser atração no time titular do Grêmio contra o Bahia. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A defesa virou parte central da estratégia de Luís Castro no Grêmio. Além da força do setor, a multiplicidade de alternativas é arma para a comissão técnica enfrentar os próximos adversários. Depois da dupla Viery e Gustavo Martins, a linha de defensores poderá ter até cinco jogadores para conter o Bahia neste domingo (17), na Arena Fonte Nova, em partida válida pela 16ª rodada do Brasileirão.

A disposição e a quantidade de zagueiros será um mistério levado pelo clube até o início do próximo compromisso da equipe.

Desde a volta da data Fifa do fim de março, o setor se mostrou um dos pontos fortes do time. São 13 jogos, com seis gols sofridos. Antes, em 19 partidas, o time levou 21. Além da afirmação da parceria entre os jovens revelados na base Viery e Gustavo Martins, a comissão técnica testou diferentes formações para garantir a maior proteção possível ao sistema defensivo.

A expectativa é de que o jogo contra o Confiança tivesse a sequência da aposta mais recente. A utilização de três zagueiros, com uma linha de cinco defensores na proteção ao goleiro Weverton. Mas a opção, no entanto, foi pelo retorno ao modelo com apenas dois zagueiros e dois laterais.

— O que apresentamos hoje (quinta) foi a estrutura de toda época até a linha de cinco. Gostei da atuação de todos. Quando há jogadores novos no time titular, as ligações se quebram. Dentro da normalidade, alcançamos o objetivo. Tínhamos que passar na eliminatória. Depois o objetivo de médio prazo, até o fim de maio, é sairmos do Z-4 — explicou Castro.

O Grêmio usou o sistema com três zagueiros em três jogos. Empate sem gols com o Athletico-PR, goleada por 3 a 0 sobre o Deportivo Riestra e a derrota por 1 a 0 para o Flamengo. Apenas um gol sofrido em três partidas. No restante das partidas, com linha de quatro defensores, o time sofreu 26 em 29 partidas.

Sem Balbuena, lesionado, o sistema defensivo pode ter o ingresso de Luís Eduardo. Caso o jovem de 18 anos entre no time titular, junto a Viery e Gustavo Martins, o time voltará a ter os alas junto na proteção. Sem Pavon, suspenso, Marcos Rocha e Enamorado disputam a posição pelo lado direito. Recuperado de uma pancada na cabeça, Pedro Gabriel será o titular do lado esquerdo.

— Claro que ficar sem Kannemann, Balbuena e Gustavo são problemas que apareceram no jogo. Kannemann está disponível. Balbuena não, certamente. Ele sentiu. Não aqueceu no tempo ideal. Quando há percalços como foi com o Gustavo, acontece assim. Acredito que o Gustavo possa se recuperar. Sem me colocar no lugar dos médicos, acredito que Balbuena não estará — projetou o técnico.

Com dois ou três zagueiros, a defesa será peça fundamental do Grêmio para voltar de Salvador com pontos. A missão mais importante no horizonte do clube é se afastar do Z-4 e chegar em uma condição mais tranquila para enfrentar a intertemporada em condições de trabalhar sem a pressão da zona do rebaixamento.