"Decidirei com o coração": Arthur fala sobre seu futuro entre Grêmio e Juventus

Arthur sofreu lesão muscular na partida contra o Palestino (CHI). Rodrigo ARANGUA / AFP

Arthur está próximo de definir seu futuro para o segundo semestre. O volante tem contrato de empréstimo com o Grêmio até junho, enquanto o vínculo definitivo é da Juventus até a metade de 2027.

Ou seja, nos próximos dias, uma decisão deverá ser tomada sobre o futuro do jogador de 29 anos. Em um primeiro momento, Arthur deverá abrir conversas com os italianos, buscando uma nova liberação para ampliar o contrato com o Tricolor.

Uma pista importante foi dada pelo próprio jogador em entrevista exclusiva ao site TuttoJuve, especializado em assuntos envolvendo a Juventus. Uma das perguntas, por óbvio, envolveu seu futuro em Porto Alegre ou na Itália.

— A verdade é que estou muito feliz no Grêmio. Como já disse antes, é a minha casa, e ficar aqui seria especial. Gosto de jogar onde me sinto valorizado e onde posso dar o meu melhor. O que acontecer depois, decidirei com o coração — disse Arthur.

O camisa 8 também foi perguntado sobre o fato de recentemente ter completado 100 jogos vestindo a camisa do Grêmio.

— Chegar a 100 jogos com o Grêmio é um marco que me deixa muito animado. É minha casa, e vestir essa camisa tantas vezes é um sonho realizado. Claro, estou animado para continuar somando jogos e espero fazer o máximo possível com o Grêmio. Ajudar a construir o legado do clube é algo que me motiva todos os dias — completou o capitão gremista.

Não se descarta a possibilidade de que Arthur abra as conversas com a Juventus viajando até a Itália para uma reunião presencial com os dirigentes do clube. Segundo a imprensa local, a Juve teria um valor mínimo estipulado para venda de 6,5 milhões de euros (R$ 35 milhões).