Cotação ZH: Grêmio tem atuação vaiada diante do Corinthians; média abaixo da nota 5

O Grêmio fracassou na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Diante de 42 mil torcedores, levou 3 a 1 de virada do Corinthians pela 18ª rodada do Brasileirão. Foi uma atuação apática de muitos jogadores. A vaia pegou forte, especialmente para o treinador Luís Castro, ainda mais pressionado.

Agora os jogadores entrarão em férias em função da Copa do Mundo. Se o Brasileirão não retornar antes do previsto, o Tricolor voltará a jogar na semana do dia 22 de julho, pela repescagem da Sul-Americana, contra o Bolívar, fora de casa.

No dia 27 de junho, o Grêmio fará um amistoso com o Cascavel, no Paraná.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Thiago Beltrame

Três gols sem culpa. Expulso para tentar evitar o quarto. 5

Marcos Rocha

Sentiu o ritmo do jogo. Foi mais terceiro zagueiro do que lateral. 5

Wagner Leonardo

Terminou a noite de sábado como o defensor que menos errou. 5,5

Viery

Um lance muito bonito na origem do gol. Despencou de rendimento depois. Uma falha sua resultou em gol. 4,5

Pedro Gabriel

Kaio César fez o que quis pelo seu lado. Pouca atenção na marcação. 4,5

Leonel Pérez

Começou muito bem o primeiro tempo. Só que acabou o gás e a força antes dos 30 minutos de bola rolando. 4,5

Arthur

Não conseguiu acompanhar André Luiz. Sofreu na marcação. 5

Tetê

Sentiu o peso das responsabilidades defensivas. Faltou força para ajudar na marcação. 4,5

Braithwaite

Outra vez ficou deslocado no meio. Sem função. 4

Gabriel Mec

Marcou um gol e criou vários lances de técnica apurada. Perdeu força com o passar da partida. 6

Carlos Vinícius

Participou do lance do primeiro gol e depois só apareceu no momento da troca. 5

João Pedro

Melhorou um pouco a produção na comparação com Marcos Rocha. 5

Enamorado

Cisca e perde a bola. Perdeu o rumo que encontrou na reta final do Gauchão. 5

Amuzu

Teve pouco tempo para tentar algo. Ficou apagado como a maioria do time. 5

Gabriel Menegon

Uma boa defesa em seu primeiro lance como profissional. 6

André Henrique

Correu pelo campo por alguns minutos. Praticamente não tocou na bola. 5,5

Corinthians

Todos os jogadores do meio-campo da equipe paulista deram uma aula de mobilidade e intensidade na Arena. André Luiz, Raniele, Breno Bidon e Garro deram um banho de bola em Arthur e Leonel Pérez.