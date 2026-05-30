Cotação ZH: Grêmio tem atuação vaiada diante do Corinthians; média abaixo da nota 5

O Grêmio fracassou na última partida antes da parada para a Copa do Mundo. Diante de 42 mil torcedores, levou 3 a 1 de virada do Corinthians pela 18ª rodada do Brasileirão. Foi uma atuação apática de muitos jogadores. A vaia pegou forte, especialmente para o treinador Luís Castro, ainda mais pressionado.
Agora os jogadores entrarão em férias em função da Copa do Mundo. Se o Brasileirão não retornar antes do previsto, o Tricolor voltará a jogar na semana do dia 22 de julho, pela repescagem da Sul-Americana, contra o Bolívar, fora de casa.
No dia 27 de junho, o Grêmio fará um amistoso com o Cascavel, no Paraná.
O QUE OS COLUNISTAS DE GZH DISSERAM SOBRE O JOGO
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Thiago Beltrame
Três gols sem culpa. Expulso para tentar evitar o quarto. 5
Marcos Rocha
Sentiu o ritmo do jogo. Foi mais terceiro zagueiro do que lateral. 5
Wagner Leonardo
Terminou a noite de sábado como o defensor que menos errou. 5,5
Viery
Um lance muito bonito na origem do gol. Despencou de rendimento depois. Uma falha sua resultou em gol. 4,5
Pedro Gabriel
Kaio César fez o que quis pelo seu lado. Pouca atenção na marcação. 4,5
Leonel Pérez
Começou muito bem o primeiro tempo. Só que acabou o gás e a força antes dos 30 minutos de bola rolando. 4,5
Arthur
Não conseguiu acompanhar André Luiz. Sofreu na marcação. 5
Tetê
Sentiu o peso das responsabilidades defensivas. Faltou força para ajudar na marcação. 4,5
Braithwaite
Outra vez ficou deslocado no meio. Sem função. 4
Gabriel Mec
Marcou um gol e criou vários lances de técnica apurada. Perdeu força com o passar da partida. 6
Carlos Vinícius
Participou do lance do primeiro gol e depois só apareceu no momento da troca. 5
João Pedro
Melhorou um pouco a produção na comparação com Marcos Rocha. 5
Enamorado
Cisca e perde a bola. Perdeu o rumo que encontrou na reta final do Gauchão. 5
Amuzu
Teve pouco tempo para tentar algo. Ficou apagado como a maioria do time. 5
Gabriel Menegon
Uma boa defesa em seu primeiro lance como profissional. 6
André Henrique
Correu pelo campo por alguns minutos. Praticamente não tocou na bola. 5,5
Corinthians
Todos os jogadores do meio-campo da equipe paulista deram uma aula de mobilidade e intensidade na Arena. André Luiz, Raniele, Breno Bidon e Garro deram um banho de bola em Arthur e Leonel Pérez.
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