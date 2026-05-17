Cotação ZH: bela atuação no empate com o Bahia faz atleta do Grêmio sonhar com a Copa 

O Grêmio deixou a zona do rebaixamento neste domingo (17). Talvez essa seja a melhor notícia após o empate em 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.

O jogo foi válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Apesar de mais um atuação fraca, o Tricolor pulou duas posições e termina o dia na 15ª posição. O destaque do jogo foi o goleiro Weverton, que ainda sonha com a Copa:

— Seria um sonho jogar mais uma. Estarei na frente da TV na torcida.

O próximo compromisso é na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O Grêmio recebe o Palestino, às 21h, na Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos.

Uma vitória é fundamental para manter o time vivo na luta pelo primeiro lugar da chave.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Mais uma atuação de goleiro de nível de seleção. Duas grandes defesas que mantiveram o Grêmio no jogo. Nota 7,5

Luís Eduardo

Entrou numa fria e em má companhia ao seu lado na zaga. Não comprometeu, mesmo o Bahia tendo atacado bastante pelo seu lado. Nota 6

Wagner Leonardo

Não antecipou, não venceu pelo alto e furou no gol do Bahia. Outra atuação inadequada para quem veste a camisa do Grêmio. Nota 3,5

Viery

Teve uma tarde complicada na defesa. Foi a solução ofensiva em um escanteio. Somando tudo, o saldo é positivo. Nota 7

Marcos Rocha

Boa parte dos lances de perigo do Bahia surgiram no seu setor. Deixou espaço excessivo às suas costas. Nota 5

Léo Pérez

Compensou a limitação com a bola com vigor na marcação. Levou a melhor no jogo físico à frente da defesa. Nota 6,5

Noriega

Em alguns momentos tonteou na marcação. Cansou no meio do segundo tempo e errou passes no atacado, como no lance do gol de empate. Nota 5,5

Willian

Sua virtude é jogar com a bola do pé. Jogou longe do gol. Em ela, se esforçou para fechar o lado do campo. Nota 5,5

Pedro Gabriel

Acertou o passe mais importante do jogo, mas errou tantos outros menos decisivos. Levou um suador durante todo o jogo. Nota 6

Enamorado

Cumpriu as lidas defensivas. Distante do gol, pouco produziu no ataque. Nota 6

Carlos Vinícius

Um pingo de água em um deserto ofensivo. Recebeu pouco a bola. Quando ela chegou, estava impedido. Nota 5,5

Gabriel Mec

Ajudou a movimentar o time. No fim do jogo, toma a decisão errada em contra-ataque gremista. Nota 6,5

Amuzu

Com o Grêmio recuado, teve a responsabilidade de puxar contra-ataques, sem muito sucesso. Nota 6

Vitor Ramon

Entrou em uma roubada em sua estreia profissional. O gol e outras jogadas saíram no seu setor. Nota 5,5

Braithwaite

Padeceu dos mesmos problemas que Carlos Vinicius, mas bem menos participativo. Nota 5,5

Zortea

Entrou no final. Sem nota.

Bahia

Em crise técnica, o time de Rogério Ceni pressionou o jogo todo a partir dos passes do uruguaio Acevedo. Mas faltou competência e sorte.