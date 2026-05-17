Cotação ZH: bela atuação no empate com o Bahia faz atleta do Grêmio sonhar com a Copa 

O Grêmio deixou a zona do rebaixamento neste domingo (17). Talvez essa seja a melhor notícia após o empate em 1 a 1 com o Bahia, em Salvador.
O jogo foi válido pela 16ª rodada do Brasileirão. Apesar de mais um atuação fraca, o Tricolor pulou duas posições e termina o dia na 15ª posição. O destaque do jogo foi o goleiro Weverton, que ainda sonha com a Copa:
— Seria um sonho jogar mais uma. Estarei na frente da TV na torcida.
O próximo compromisso é na quarta-feira, pela Copa Sul-Americana. O Grêmio recebe o Palestino, às 21h, na Arena, pela penúltima rodada da fase de grupos.
Uma vitória é fundamental para manter o time vivo na luta pelo primeiro lugar da chave.
A opinião dos colunistas sobre a partida
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Mais uma atuação de goleiro de nível de seleção. Duas grandes defesas que mantiveram o Grêmio no jogo. Nota 7,5
Luís Eduardo
Entrou numa fria e em má companhia ao seu lado na zaga. Não comprometeu, mesmo o Bahia tendo atacado bastante pelo seu lado. Nota 6
Wagner Leonardo
Não antecipou, não venceu pelo alto e furou no gol do Bahia. Outra atuação inadequada para quem veste a camisa do Grêmio. Nota 3,5
Viery
Teve uma tarde complicada na defesa. Foi a solução ofensiva em um escanteio. Somando tudo, o saldo é positivo. Nota 7
Marcos Rocha
Boa parte dos lances de perigo do Bahia surgiram no seu setor. Deixou espaço excessivo às suas costas. Nota 5
Léo Pérez
Compensou a limitação com a bola com vigor na marcação. Levou a melhor no jogo físico à frente da defesa. Nota 6,5
Noriega
Em alguns momentos tonteou na marcação. Cansou no meio do segundo tempo e errou passes no atacado, como no lance do gol de empate. Nota 5,5
Willian
Sua virtude é jogar com a bola do pé. Jogou longe do gol. Em ela, se esforçou para fechar o lado do campo. Nota 5,5
Pedro Gabriel
Acertou o passe mais importante do jogo, mas errou tantos outros menos decisivos. Levou um suador durante todo o jogo. Nota 6
Enamorado
Cumpriu as lidas defensivas. Distante do gol, pouco produziu no ataque. Nota 6
Carlos Vinícius
Um pingo de água em um deserto ofensivo. Recebeu pouco a bola. Quando ela chegou, estava impedido. Nota 5,5
Gabriel Mec
Ajudou a movimentar o time. No fim do jogo, toma a decisão errada em contra-ataque gremista. Nota 6,5
Amuzu
Com o Grêmio recuado, teve a responsabilidade de puxar contra-ataques, sem muito sucesso. Nota 6
Vitor Ramon
Entrou em uma roubada em sua estreia profissional. O gol e outras jogadas saíram no seu setor. Nota 5,5
Braithwaite
Padeceu dos mesmos problemas que Carlos Vinicius, mas bem menos participativo. Nota 5,5
Zortea
Entrou no final. Sem nota.
Bahia
Em crise técnica, o time de Rogério Ceni pressionou o jogo todo a partir dos passes do uruguaio Acevedo. Mas faltou competência e sorte.
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