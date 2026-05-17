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Cotação ZH: bela atuação no empate com o Bahia faz atleta do Grêmio sonhar com a Copa 

Placar de 1 a 1 tirou o Tricolor da zona de rebaixamento do Brasileirão

Valter Junior

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