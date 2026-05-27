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Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o City Torque

Tricolor empatou em 2 a 2 com a equipe uruguaia na Arena e terá que disputar o playoff da Sul-Americana

Zero Hora

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