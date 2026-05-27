Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o City Torque

O Grêmio tinha um objetivo nesta noite de terça-feira (26): vencer e classificar-se para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, a equipe comandada por Luís Castro teve de se contentar com um empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, o segundo lugar do Grupo F e a vaga aos playoffs da competição continental.

Os gols da partida na Arena foram marcados por Salomón Rodríguez, do City Torque, aos 36 do primeira etapa, Gabriel Mec, para o Tricolor, ao primeiro minuto do segundo tempo, Pizzichillo, de falta, aos 38, para a equipe uruguaia, e Carlos Vinícius, de pênalti, aos 43, para os donos da casa.

Antes da parada para a Copa do Mundo, o Grêmio volta à campo para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (30), às 17h30min, também na Arena. Após o Mundial, encara algum terceiro colocado vindo da Libertadores, entre os dias 21 e 30 de julho.

Veja abaixo as notas dos jogadores do Grêmio:

Weverton

Evitou uma derrota com as defesas no segundo tempo. 6

Pavon

Sentiu lesão muscular para corrigir uma falha. 6

Luis Eduardo

Saiu por opção técnica. Errou demais em apenas 25 minutos. 4,5

Viery

Participou dos problemas defensivos da equipe. Não parecia concentrado. 5,5

Pedro Gabriel

Perdeu muitos duelos na marcação no primeiro tempo. Melhorou muito na segunda etapa. 6

Leonel Pérez

Marcou com qualidade em alguns momentos. Erros muito bobos em outros. 5

Tiaguinho

Praticamente não participou do jogo. Muito tímido. 5

Braithwaite

Não é meia. Não conseguiu fazer o time jogar. 5,5

Tetê

Parece ter recuperado a confiança. Boas iniciativas pelo lado esquerdo do ataque. 6,5

Amuzu

Jogou mais centralizado para dar campo a Pedro Gabriel. Atuação discreta. 5,5

Carlos Vinícius

Marcou de pênalti. Quase fez dois gols de cabeça. Recebeu vermelho por reclamação. 6,5

Marcos Rocha

Tentou ajudar a proteger o lado direito da defesa. 5,5

Wagner Leonardo

Não comprometeu a defesa. Sem culpa no resultado. 6

Arthur

Transformou o time. O meio-campo passou a produzir e a marcar o adversário. 7

Gabriel Mec

Comandou o princípio de reação do segundo tempo. Um gol e teve outro anulado. 7

Enamorado

Não deu a mesma dinâmica que Tetê conseguiu. 5,5

Montevideo City Torque

Salomón Rodríguez conseguiu explorar a falta de atenção da defesa do Grêmio. O centroavante da equipe uruguaia marcou um gol e exigiu boas intervenções de Weverton.