Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o City Torque

O Grêmio tinha um objetivo nesta noite de terça-feira (26): vencer e classificar-se para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Contudo, a equipe comandada por Luís Castro teve de se contentar com um empate em 2 a 2 com o Montevideo City Torque, o segundo lugar do Grupo F e a vaga aos playoffs da competição continental.
Os gols da partida na Arena foram marcados por Salomón Rodríguez, do City Torque, aos 36 do primeira etapa, Gabriel Mec, para o Tricolor, ao primeiro minuto do segundo tempo, Pizzichillo, de falta, aos 38, para a equipe uruguaia, e Carlos Vinícius, de pênalti, aos 43, para os donos da casa.
O que os colunistas de GZH disseram sobre o jogo
Antes da parada para a Copa do Mundo, o Grêmio volta à campo para enfrentar o Corinthians, no próximo sábado (30), às 17h30min, também na Arena. Após o Mundial, encara algum terceiro colocado vindo da Libertadores, entre os dias 21 e 30 de julho.
Veja abaixo as notas dos jogadores do Grêmio:
Weverton
Evitou uma derrota com as defesas no segundo tempo. 6
Pavon
Sentiu lesão muscular para corrigir uma falha. 6
Luis Eduardo
Saiu por opção técnica. Errou demais em apenas 25 minutos. 4,5
Viery
Participou dos problemas defensivos da equipe. Não parecia concentrado. 5,5
Pedro Gabriel
Perdeu muitos duelos na marcação no primeiro tempo. Melhorou muito na segunda etapa. 6
Leonel Pérez
Marcou com qualidade em alguns momentos. Erros muito bobos em outros. 5
Tiaguinho
Praticamente não participou do jogo. Muito tímido. 5
Braithwaite
Não é meia. Não conseguiu fazer o time jogar. 5,5
Tetê
Parece ter recuperado a confiança. Boas iniciativas pelo lado esquerdo do ataque. 6,5
Amuzu
Jogou mais centralizado para dar campo a Pedro Gabriel. Atuação discreta. 5,5
Carlos Vinícius
Marcou de pênalti. Quase fez dois gols de cabeça. Recebeu vermelho por reclamação. 6,5
Marcos Rocha
Tentou ajudar a proteger o lado direito da defesa. 5,5
Wagner Leonardo
Não comprometeu a defesa. Sem culpa no resultado. 6
Arthur
Transformou o time. O meio-campo passou a produzir e a marcar o adversário. 7
Gabriel Mec
Comandou o princípio de reação do segundo tempo. Um gol e teve outro anulado. 7
Enamorado
Não deu a mesma dinâmica que Tetê conseguiu. 5,5
Montevideo City Torque
Salomón Rodríguez conseguiu explorar a falta de atenção da defesa do Grêmio. O centroavante da equipe uruguaia marcou um gol e exigiu boas intervenções de Weverton.
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.