Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Athletico-PR

O Grêmio empatou sem gols contra o Athletico-PR pelo Brasileirão na noite deste sábado (2). O Tricolor voltará a campo na próxima terça (5), pela Sul-Americana, para encarar o Riestra na Argentina.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Uma defesa no primeiro tempo. Outra intervenção importante na segunda etapa. Nota 6,5
Balbuena
Um jogo seguro pelo lado direito, com Gustavo Martins na proteção. Nota 6
Gustavo Martins
Garantiu um ponto na tabela. Salvou uma bola em cima da linha no segundo tempo. Nota 7
Wagner Leonardo
Pouco teve trabalho após a expulsão no lado adversário. Uma partida sem falhas. Nota 6
A opinião dos colunistas após o empate do Grêmio com o Athletico-PR
Pavon
A busca por um lateral-direito é prioridade da direção. O jogo em Curitiba justifica isso. Muitos erros técnicos do argentino. Nota 5
Nardoni
Foi contratado para ser um meio-campista que ataca e defende com naturalidade. Outro jogo em que não mostrou essa característica. Nota 5
Leonel Pérez
Melhorou de rendimento quando ficou mais na frente da área. Nota 6
Pedro Gabriel
Era a principal arma pelo lado esquerdo de ataque. Produziu melhor no primeiro tempo. Nota 6
Gabriel Mec
Sentiu o jogo mais físico. Quando deixa de ser o meia central, perde naturalidade. Nota 5,5
Enamorado
Cavou a expulsão de Esquivel. Faltou mais iniciativa do time para potencializá-lo. Nota 6
Braithwaite
Produção praticamente nula. Passou a noite correndo, mas sem produzir lances efetivos. Nota 5
Riquelme
Uma expulsão boba. Jogou fora a chance de conquistar mais minutos. Nota 4,5
André Henrique
O desperdício da sua chance custou caro. Perdeu um gol na pequena área. Nota 5
Willian
Melhorou a produção ofensiva do time. Pouco para fazer a diferença na busca pela vitória. Um gol perdido nos acréscimos. Nota 6
Tetê
Sua melhor partida dos últimos meses. O atacante conseguiu alguns lances no campo de ataque. Um chute perigoso. Nota 6
Athletico-PR
Arthur Dias, 19 anos, fez uma partida de gente grande. O zagueiro protegeu a área do Athletico-PR e evitou movimentações mais perigosas de Braithwaite.
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