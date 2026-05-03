Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio no empate com o Athletico-PR

O Grêmio empatou sem gols contra o Athletico-PR pelo Brasileirão na noite deste sábado (2). O Tricolor voltará a campo na próxima terça (5), pela Sul-Americana, para encarar o Riestra na Argentina.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Uma defesa no primeiro tempo. Outra intervenção importante na segunda etapa. Nota 6,5

Balbuena

Um jogo seguro pelo lado direito, com Gustavo Martins na proteção. Nota 6

Gustavo Martins

Garantiu um ponto na tabela. Salvou uma bola em cima da linha no segundo tempo. Nota 7

Wagner Leonardo

Pouco teve trabalho após a expulsão no lado adversário. Uma partida sem falhas. Nota 6

Pavon

A busca por um lateral-direito é prioridade da direção. O jogo em Curitiba justifica isso. Muitos erros técnicos do argentino. Nota 5

Nardoni

Foi contratado para ser um meio-campista que ataca e defende com naturalidade. Outro jogo em que não mostrou essa característica. Nota 5

Leonel Pérez

Melhorou de rendimento quando ficou mais na frente da área. Nota 6

Pedro Gabriel

Era a principal arma pelo lado esquerdo de ataque. Produziu melhor no primeiro tempo. Nota 6

Gabriel Mec

Sentiu o jogo mais físico. Quando deixa de ser o meia central, perde naturalidade. Nota 5,5

Enamorado

Cavou a expulsão de Esquivel. Faltou mais iniciativa do time para potencializá-lo. Nota 6

Braithwaite

Produção praticamente nula. Passou a noite correndo, mas sem produzir lances efetivos. Nota 5

Riquelme

Uma expulsão boba. Jogou fora a chance de conquistar mais minutos. Nota 4,5

André Henrique

O desperdício da sua chance custou caro. Perdeu um gol na pequena área. Nota 5

Willian

Melhorou a produção ofensiva do time. Pouco para fazer a diferença na busca pela vitória. Um gol perdido nos acréscimos. Nota 6

Tetê

Sua melhor partida dos últimos meses. O atacante conseguiu alguns lances no campo de ataque. Um chute perigoso. Nota 6

Athletico-PR

Arthur Dias, 19 anos, fez uma partida de gente grande. O zagueiro protegeu a área do Athletico-PR e evitou movimentações mais perigosas de Braithwaite.