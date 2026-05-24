Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Santos

O Grêmio conquistou um importante resultado na Arena, na noite deste sábado (23), pela 17ª rodada do Brasileirão. Com dois gols de Carlos Vinícius e um de Tetê, o Tricolor venceu o Santos de virada por 3 a 2 e se afastou da zona de rebaixamento.

Depois de ver o Santos abrir o placar com Gabigol, aos 31 minutos, o Grêmio conseguiu igualar ainda no primeiro tempo com Carlos Vinícius. No segundo tempo, o cenário se repetiu: Gabigol colocou o Peixe novamente em vantagem, enquanto o artilheiro gremista voltou a buscar o empate.

A virada veio aos 17 minutos, após jogada trabalhada pelo lado direito. Tetê, que entrou no decorrer da segunda etapa, colocou o Grêmio em vantagem no placar: 3 a 2, garantindo a vitória tricolor.

Mesmo sem uma grande atuação, o time de Luís Castro mostrou o suficiente para garantir a vitória e se afastar da zona de rebaixamento.

Com o resultado, o Grêmio chega a 21 pontos e abre três pontos de vantagem sobre o Santos, que ocupa a zona de rebaixamento. O próximo compromisso no Brasileirão será contra o Corinthians, no sábado (30), às 17h30, na Arena.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Sem culpa nos gols do Santos. 6

Pavon

É a prova do efeito da confiança no jogador. Cresceu muito de rendimento com os aplausos. E recompensou o carinho com duas assistências. 7

Luis Eduardo

Escorregou no lance do segundo gol de Gabigol. 5,5

Viery

Ganha quase a totalidade dos duelos. Muito seguro. 6,5

Caio Paulista

Uma falha imperdoável. O erro rendeu gol ao Santos. Acolhido pelos companheiros, não falhou mais. 4,5

Leonel Pérez

Puxado para baixo pela parceria no primeiro tempo. Cresceu de rendimento com a entrada de Arthur. 6,5

Noriega

Sem senso de urgência. Passivo na marcação e pouco interessado em atacar. 4,5

Braithwaite

Passou o primeiro tempo quase sem tocar na bola. Mesmo sacrificado pelo esquema, competiu. 6

Enamorado

Errou demais. A maioria das decisões e das tentativas de jogadas não deu certo. 4,5

Amuzu

Único destaque do time no primeiro tempo. Uma bela jogada para servir Carlos Vinícius no primeiro gol. 6,5

Carlos Vinícius

Uma clínica do que é ser centroavante. Um gol de cabeça e outro em linda finalização. 7,5

Arthur

Desbloqueou o jogo. A bola passou a ficar com os jogadores de azul em campo. 6,5

Tetê

Competiu, correu e se entregou. Mais do que o gol da vitória, mostrou compromisso com o time. 7

Wagner Leonardo

Entrou no final. Sem nota

Marcos Rocha

Entrou no final. Sem nota

Santos

Gabigol gosta de confirmar o apelido contra o Grêmio. O atacante soube aproveitar os espaços na área e marcou duas vezes neste sábado.