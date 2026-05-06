Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Riestra

O Grêmio, depois de longos 104 dias, voltou a vencer fora de casa em 2026. Mais do que vencer, goleou. Na noite desta terça-feira (5), o Tricolor bateu o Deportivo Riestra por 3 a 0, em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite fizeram os gols da vitória no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires. O resultado deixa o time provisoriamente na liderança do Grupo F, com sete pontos. O Montevideo City Torque, com seis, recebe o Palestino nesta quarta (6).

O primeiro gol do jogo foi anotado por Vinícius, de pênalti, aos 29 minutos do primeiro tempo. Na jogada que originou a penalidade, Amuzu driblou Stringa. O segundo gol veio com o belga, que recebeu de Gabriel Mec em condições de ampliar o marcador.

Já o terceiro, um verdadeiro golaço. Braithwaite recebeu de Pavon na área e, após dominar no peito, o dinamarquês acertou uma paulada no ângulo de Arce, sem chances de defesa, aos 28 minutos da etapa complementar.

Após a vitória na Argentina, o Grêmio volta a campo para decidir a classificação no próximo dia 20 de maio, uma quarta-feira, às 21h, na Arena. Antes, também em casa, o Tricolor recebe o Flamengo, no próximo domingo (10), às 19h30min, pela 15ª rodada do Brasileirão.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Fez as intervenções necessárias para dar segurança ao time. 6,5

Gustavo Martins

Outra atuação de destaque. Dominou os embates pelo lado e quando passou a jogar como líbero. 6,5

Wagner Leonardo

Saiu devido ao cartão amarelo e por estar com dificuldades nos embates físicos em lançamentos. 5

Viery

Uma partida segura. Levou um cartão amarelo antes do ideal, mas não comprometeu. 6,5

Pavon

Uma assistência para Braithwaite. Sem falhas como defensor. 6,5

Leonel Pérez

Participação quase zero com a bola nos pés. Protegeu a entrada da área. 5

Willian

Deixou a desejar com a bola. Mas se esforçou para cumprir as tarefas de marcação. 6

Pedro Gabriel

Teve menos espaço para atacar para Amuzu ocupar esse espaço. 6

Gabriel Mec

O destaque da noite. Uma atuação de gente grande para o menino de 18 anos. Uma assistência para Amuzu. 7,5

Amuzu

O atacante soube explorar suas características. A velocidade e o drible garantiram um gol e um pênalti. 7,5

Carlos Vinícius

Marcou o seu gol em cobrança de pênalti. Boa participação sem a bola. 7

Balbuena

Acertou um lindo passe para Amuzu no lance do pênalti. Sofreu um pouco com lançamentos pelo seu lado. 6

Noriega

Melhorou a produção do meio-campo na comparação com Leo Pérez. 6

Tiaguinho

Voltou a aparecer no time principal. Uma atuação discreta. 6

Braithwaite

Marcou um golaço. Teve uma oportunidade e aproveitou. 6,5

Caio Paulista

Jogou alguns minutos para Pedro Gabriel descansar. 6

Deportivo Riestra

Herrera entrou no segundo tempo e encontrou alguns espaços, mesmo sem conseguir aproveitar as chances.

Confira a coletiva de Luís Castro na íntegra: