Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Palestino

O Grêmio venceu o Palestino por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (20), pela quinta rodada da Copa Sul-Americana. Os gols da vitória tricolor foram marcados por Braithwaite e Pavon.
Com o resultado, o Tricolor chega à última rodada com chances de terminar na liderança do Grupo F e, consequentemente, garantir vaga direta nas oitavas de final da competição.
Agora com 10 pontos, o Grêmio segue na segunda colocação da chave e já está assegurado, ao menos, nos playoffs da Sul-Americana. Além disso, a equipe depende apenas de si para avançar diretamente às oitavas de final.
Para conquistar a classificação sem precisar disputar a repescagem, basta vencer o Montevideo City Torque na próxima terça-feira (26), em Porto Alegre.
O que disseram os colunistas de GZH sobre a vitória do Grêmio sobre o Palestino
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Após a convocação, teve mais uma atuação segura. Uma defesa estranha no primeiro tempo e uma boa intervenção na segunda etapa. 6,5
Pavon
O nome da noite. Se entregou o jogo todo. Teve o esforço recompensado com um golaço. 7,5
Luis Eduardo
Uma partida segura pelo lado direito da defesa. 6
Viery
Soberano nos duelos pelo alto e com a bola correndo. 6,5
Pedro Gabriel
Boas investidas no primeiro tempo. Fez boa dobradinha com Amuzu. 6,5
Leonel Pérez
Um cartão amarelo bobo e pouca iniciativa. 5
Noriega
Pouca intensidade na marcação. Melhorou um pouco após a entrada de Riquelme. 5,5
Gabriel Mec
Alguns lances de puro talento. Perdeu um gol nos acréscimos do primeiro tempo. 6,5
Enamorado
Levou muita vantagem pela direita. Perdeu um gol ao tentar um passe para Amuzu. 6
Amuzu
Combinou bem em lances pela esquerda. Desperdiçou um lance sem goleiro. 6
Braithwaite
Um gol de camisa 9. Também ajudou na construção das jogadas. 7
Riquelme
Qualificou um pouco mais a saída de bola. Precisa de mais intensidade para ser volante. 5,5
Carlos Vinícius
Formou uma dupla com Braithwaite no ataque. Pouco foi abastecido. 6
Kannemann
Salvou um gol quase em cima da linha. 6,5
Tetê
Arriscou algumas investidas pela direita. Pouco para mexer no placar. 5,5
Wagner Leonardo
Deu sustos no torcedor. Perdeu uma chance de se redimir pelas falhas recentes. 5
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