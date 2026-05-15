Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na vitória sobre o Confiança

O Grêmio goleou o Confiança por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (14), em Aracaju, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o Tricolor está classificado para as oitavas de final da competição.

Depois de ter vencido a partida de ida, por 2 a 0, na Arena, o time treinado por Luís Castro não teve dificuldade para superar o adversário, fora de casa. Os gols foram marcados por Braithwaite, duas vezes, e Willian.

Para saber o próximo adversário na Copa do Brasil, o clube aguarda o sorteio que será realizado em 26 de maio.

Agora, o Grêmio volta suas atenções para o jogo contra o Bahia, no domingo (17), pela 16ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorrerá na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Confira as narrações dos gols pela Rádio Gaúcha

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Uma intervenção no primeiro tempo. Quase sem trabalho na segunda etapa. 6

Pavon

Dois gols nasceram pelo seu lado. Atacou bem. 6

Gustavo Martins

Levou uma pancada na cabeça e saiu. Fez partida segura. 6

Viery

Jogou pelos dois lados da defesa. Ganhou quase todos os duelos. 6,5

Caio Paulista

Apareceu bem no campo de ataque. Não foi testado como marcador. 6,5

Noriega

Exagerou em algumas faltas. Mas sem falhas graves. 6

Tiaguinho

Uma partida eficiente. Sem lances de efeito, mas também não comprometeu. 6

Gabriel Mec

Quase marcou um golaço na origem do lance do pênalti. Saiu por preservação. 6,5

Enamorado

Levou vantagem pelo lado direito de ataque. 6

Amuzu

Sofreu um pênalti e teve boa movimentação pela esquerda. 7

Braithwaite

Marcou um de pênalti e outro de boa movimentação. Excelente partida do dinamarquês. 7,5

Balbuena

Ficou minutos em campo. Sentiu um problema físico durante o intervalo e também saiu. sem nota

Kannemann

Expulso de forma completamente desnecessária. Dois cartões amarelos bobos. 3

Willian

Levou vantagem na criação das jogadas no meio do campo. Um cruzamento perfeito para o gol de Braithwaite. 6,5

Tetê

Duas chegadas perigosas pelo lado direito de ataque. 6

Marcos Rocha

Praticamente fez um aquecimento para o jogo contra o Bahia. 6

Confiança

Iago teve algumas boas investidas pelo lado esquerdo de ataque do Confiança. Mas o time de Aracaju pouco produziu contra o Grêmio

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