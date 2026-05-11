Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Flamengo

O Grêmio perdeu a invencibilidade dentro da Arena no Brasileirão ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 neste domingo (10), na 15ª rodada da competição.
O Tricolor foi dominado em grande parte da partida e acabou perdendo com o gol de Carrascal, na segunda etapa. O grande destaque do time gaúcho foi o goleiro Weverton, que evitou uma vitória mais elástica dos cariocas.
O resultado coloca o Grêmio na zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o time terminou o dia em 17º lugar e passará a semana no Z-4.
O próximo desafio do Tricolor será contra o Confiança, fora de casa, pela Copa do Brasil. A partida ocorre na próxima quinta-feira (14), às 19h.
Veja as notas dos jogadores do Grêmio
Weverton
Uma atuação quase impecável. Fez o possível para evitar a derrota. 7,5
Balbuena
Batido a todo instante por Samuel Lino. Acabou exposto pela qualidade do adversário. 4,5
Gustavo Martins
A defesa sofreu como um todo. Mas ele teve a melhor atuação do trio. 6
Viery
O seu lado ficou mais exposto. Evitou alguns lances de perigo. 6
Pavon
Uma partida regular como marcador. Acertou um lançamento para Mec ter a chance de marcar. Levou cartão amarelo. Seu terceiro no Brasileirão e fica suspenso. 5,5
Noriega
Faltou jogar mais com a bola. Entregou pouco também como marcador em alguns momentos. 5
Leonel Pérez
saiu tonto de campo. Toda hora um jogador de vermelho e preto passava correndo por ele. 5
Pedro Gabriel
Apenas oito minutos em campo. Saiu com um corte no rosto. sem nota
Gabriel Mec
A exigência física da partida cobrou um preço alto. Protagonizou os melhores lances do Grêmio. Mas o gás acabou na reta final da partida. 6
Amuzu
Passou a noite como auxiliar de marcação no lado esquerdo. Correu muito atrás dos adversários. 5,5
Carlos Vinícius
Brigou com Léo Ortiz e Léo Pereira. Entregou o que era possível para um time que jogou quase todo dentro da própria área. 5,5
Caio Paulista
Teve Amuzu como protetor quase a noite toda. Produziu pouco no campo de ataque. 5,5
Tiaguinho
Muitos passes para o lado. Tentou jogar, mas pouco fez. 5,5
Braithwaite
Entrou para ajudar Carlos Vinícius. Rodou pelo campo. 5,5
Enamorado
Luís Castro o utilizou como ala. Arriscou muitos cruzamentos. 5,5
Flamengo
É difícil escolher um destaque entre tantos bons jogadores. Além do gol, Carrascal ditou o ritmo da equipe carioca
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