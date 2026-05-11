Cotação ZH: as notas dos jogadores do Grêmio na derrota para o Flamengo

O Grêmio perdeu a invencibilidade dentro da Arena no Brasileirão ao ser derrotado pelo Flamengo por 1 a 0 neste domingo (10), na 15ª rodada da competição.

O Tricolor foi dominado em grande parte da partida e acabou perdendo com o gol de Carrascal, na segunda etapa. O grande destaque do time gaúcho foi o goleiro Weverton, que evitou uma vitória mais elástica dos cariocas.

O resultado coloca o Grêmio na zona de rebaixamento. Com 17 pontos, o time terminou o dia em 17º lugar e passará a semana no Z-4.

O próximo desafio do Tricolor será contra o Confiança, fora de casa, pela Copa do Brasil. A partida ocorre na próxima quinta-feira (14), às 19h.

Veja as notas dos jogadores do Grêmio

Weverton

Uma atuação quase impecável. Fez o possível para evitar a derrota. 7,5

Balbuena

Batido a todo instante por Samuel Lino. Acabou exposto pela qualidade do adversário. 4,5

Gustavo Martins

A defesa sofreu como um todo. Mas ele teve a melhor atuação do trio. 6

Viery

O seu lado ficou mais exposto. Evitou alguns lances de perigo. 6

Pavon

Uma partida regular como marcador. Acertou um lançamento para Mec ter a chance de marcar. Levou cartão amarelo. Seu terceiro no Brasileirão e fica suspenso. 5,5

Noriega

Faltou jogar mais com a bola. Entregou pouco também como marcador em alguns momentos. 5

Leonel Pérez

saiu tonto de campo. Toda hora um jogador de vermelho e preto passava correndo por ele. 5

Pedro Gabriel

Apenas oito minutos em campo. Saiu com um corte no rosto. sem nota

Gabriel Mec

A exigência física da partida cobrou um preço alto. Protagonizou os melhores lances do Grêmio. Mas o gás acabou na reta final da partida. 6

Amuzu

Passou a noite como auxiliar de marcação no lado esquerdo. Correu muito atrás dos adversários. 5,5

Carlos Vinícius

Brigou com Léo Ortiz e Léo Pereira. Entregou o que era possível para um time que jogou quase todo dentro da própria área. 5,5

Caio Paulista

Teve Amuzu como protetor quase a noite toda. Produziu pouco no campo de ataque. 5,5

Tiaguinho

Muitos passes para o lado. Tentou jogar, mas pouco fez. 5,5

Braithwaite

Entrou para ajudar Carlos Vinícius. Rodou pelo campo. 5,5

Enamorado

Luís Castro o utilizou como ala. Arriscou muitos cruzamentos. 5,5

Flamengo

É difícil escolher um destaque entre tantos bons jogadores. Além do gol, Carrascal ditou o ritmo da equipe carioca