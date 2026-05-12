Contra o Confiança, Grêmio poderá ter teste importante visando jogo com o Bahia

Enamorado pode se transformar em opção para a lateral. Renan Mattos / Agencia RBS

O técnico Luís Castro poderá utilizar o jogo contra o Confiança, pela Copa do Brasil, como laboratório para a partida diante do Bahia, domingo (17), pelo Brasileirão. O principal teste pode ocorrer na ala direita, já que Pavon, suspenso, não poderá atuar diante dos baianos.

Em tese, o técnico Luís Castro poderia acabar com a improvisação no setor escalando Marcos Rocha ou João Pedro, mas existe outra alternativa que pode ser lançadas pelo técnico já na partida contra o Confiança, pensando no jogo da Fonte Nova.

Essa alternativa seria novamente uma improvisação. Enamorado, antes um dos pontas titulares, acabou perdendo a vaga na equipe com o esquema de três zagueiros. Mas, na derrota para o Flamengo, por exemplo, o colombiano foi colocado justamente na vaga de Pavon, atuando como ala pela direita durante alguns minutos.

Caso queira escalar outro jogador de origem no setor, a comissão técnica poderia optar por outro jovem oriundo das categorias de base. O lateral-direito Vitor Ramon, do time sub-20, já realizou treinamentos com o elenco principal no CT Luiz Carvalho.