Construção de um novo time, vitórias fora de casa e ajustes; quais são os desafios da comissão técnica do Grêmio

Gabriel Mec e Pedro Gabriel são caras novas do clube para 2026. Igor Barrankievicz / Grêmio/Divulgaçao

O Grêmio ainda patina no objetivo de vencer fora de casa. Mas a construção deste caminho, na avaliação de quem está no dia a dia do clube, segue na velocidade esperada. Mesmo que não seja a desejada.

Vitor Severino, que substituiu Luís Castro no empate em 0 a 0 com o Athletico-PR, defendeu o trabalho da comissão técnica. Mesmo com as dificuldades mostradas pela equipe na sequência de 13 jogos sem vencer fora da Arena.

O assistente técnico concedeu uma longa entrevista coletiva, quase em tom de desabafo, para falar sobre os questionamentos enfrentados após a atuação em Curitiba. O português defendeu a estratégia montada, de espelhar a forma que o Athletico-PR atua, para tentar a vitória no gramado sintético da Arena da Baixada.

— Um jogo extremamente difícil, que, em termos táticos e estratégicos, é muito particular pela forma e pelo piso. O jogo ganha contornos diferentes. É mais difícil controlar a bola. São uma boa equipe (o Athletico-PR), bem treinados e que utilizam a seu favor as particularidades do jogo — afirmou Severino.

Segundo o auxiliar, as alterações foram realizadas com o objetivo de vencer a primeira partida fora de casa pelo campeonato.

— Queríamos vencer. Não queremos medalhas por termos empatado fora. Temos que ganhar jogos. Não é um bom resultado, mas era uma tarefa difícil — explicou.

Novo grupo de jogadores

Severino explicou que o processo atual passa também pela construção do grupo de jogadores. Citando todos os escolhidos para a partida contra o Athletico-PR, o auxiliar disse que todas as opções são atletas com pouco tempo de trabalho juntos, uma explicação para as dificuldades mostradas em campo.

— Weverton chegou no início do ano. Pavon é vida nova de lateral. Balbuena jogou pouco, pois se lesionou. Gustavo estava sem jogar. Wagner Leonardo chegou em 2025. Pedrinho é da base. Linha defensiva com ninguém mais de um ano. Leonel e Nardoni chegaram agora. Mec tem muitos minutos esse ano. Enamorado tem alguns meses aqui. Brathwaite vem de lesão grave. É difícil encontrar jogadores com um ano de clube. É difícil montar uma equipe — defendeu.

Sem muito tempo para ajustes, o Grêmio tem partida pela Copa Sul-Americana na Argentina na terça-feira (5). A tendência é de que muitos dos preservados voltem. Nardoni, que deixou o campo lesionado, será reavaliado. Arthur segue fora de combate, mas Carlos Vinícius e Viery retornam. Amuzu segue em tratamento, mas é dúvida para a viagem.