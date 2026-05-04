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Construção de um novo time, vitórias fora de casa e ajustes; quais são os desafios da comissão técnica do Grêmio

Vitor Severino defendeu o trabalho realizado na temporada após o empate contra o Athletico-PR, no sábado (2)

Marco Souza

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