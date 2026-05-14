Conmebol define arbitragem para jogo entre Grêmio x Palestino pela Sul-Americana

A Conmebol divulgou na última quarta-feira (13) a escala de arbitragem para a quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para o jogo entre Grêmio e Palestino, na Arena, o árbitro será o paraguaio Carlos Benítez.
Apesar de nunca ter apitado uma partida do Tricolor, Benítez já protagonizou uma decisão polêmica dentro da Arena. Na eliminação gremista na Sul-Americana de 2021, o paraguaio era o árbitro de vídeo que recomendou revisão em um pênalti para a LDU-EQU.
À época, o árbitro José Argote foi chamado pelo VAR para rever o lance e optou por marcar o pênalti.
Benítez será auxiliado na próxima quarta por Roberto Cañete e José Villagra, ambos paraguaios. O responsável pelo VAR será Kevin Pazmino, do Equador.
O Grêmio é vice-líder do Grupo F, com sete pontos, dois a menos que o Montevideo City Torque. Apenas o primeiro de cada chave avança de forma direta para as oitavas de final da Sul-Americana.