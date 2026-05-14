Conmebol define arbitragem para jogo entre Grêmio x Palestino pela Sul-Americana

Grêmio ainda busca classificação para as oitavas. Staff Images / Conmebol

A Conmebol divulgou na última quarta-feira (13) a escala de arbitragem para a quinta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. Para o jogo entre Grêmio e Palestino, na Arena, o árbitro será o paraguaio Carlos Benítez.

Apesar de nunca ter apitado uma partida do Tricolor, Benítez já protagonizou uma decisão polêmica dentro da Arena. Na eliminação gremista na Sul-Americana de 2021, o paraguaio era o árbitro de vídeo que recomendou revisão em um pênalti para a LDU-EQU.

À época, o árbitro José Argote foi chamado pelo VAR para rever o lance e optou por marcar o pênalti.

Benítez será auxiliado na próxima quarta por Roberto Cañete e José Villagra, ambos paraguaios. O responsável pelo VAR será Kevin Pazmino, do Equador.