Confira a análise do gol anulado do Montevideo City Torque contra o Grêmio pela Sul-Americana

O Grêmio levou um susto no começo da partida contra o Montevideo City Torque pela última rodada da fase de grupos. Na Arena, o time uruguaio teve um gol anulado aos 12 minutos.

Obregón foi acionado pelo lado esquerdo e superou Viery na velocidade. O jogador cruzou rasteiro na pequena área e viu Rodríguez empurrar para o fundo das redes.

No momento da conclusão, a bola bate na defesa gremista e volta no braço do jogador do Torque. Segundo Diori Vasconcelos, comentarista de arbitragem da Rádio Gaúcha, a decisão da arbitragem foi correta.

— Pelo ângulo de dentro do gol, a bola parece amortecer no braço. Quando ela bate na coxa e sobe, ela parece ter uma mudança de velocidade. Isso impacta na infração, porque é esse jogador que faz o gol. Aí não tem interpretação — comentou Diori.

As equipes se enfrentam pela sexta rodada da competição.