Grêmio

Mão na bola
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Confira a análise do gol anulado do Montevideo City Torque contra o Grêmio pela Sul-Americana

Árbitro da partida ouviu a avaliação do VAR e anulou a bola na rede do time uruguaio

Zero Hora

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