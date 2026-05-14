Confiança x Grêmio hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pela Copa do Brasil

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta-feira (14), pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil. O jogo ocorre no Estádio Batistão, em Aracaju, no Sergipe, às 19h.
O Grêmio está em vantagem no confronto. No jogo de ida, na Arena, o Tricolor venceu por 2 a 0.
Escalações confirmadas para Confiança x Grêmio
Confiança: Rafael Pascoal; Valdir, Lucas Cunha, Eduardo Moura e Renilson; Kelvyn, Gustavo Nicola, Gabriel Zeca e João Pedro; PK e Iago. Técnico: Ricardo Resende (interino).
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Thiaguinho, Gabriel Mec, Enamorado e Amuzu; Braithwaite. Técnico: Luís Castro.
Arbitragem para Confiança x Grêmio
Lucas Paulo Torezin (PR), auxiliado por Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz de Freitas. VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO).
Onde assistir a Confiança x Grêmio
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Amazon Prime Video anuncia a transmissão.
Como chegam Confiança e Grêmio
Confiança
O Confiança vive uma crise. Com quatro derrotas nos últimos cinco jogos na Série C, o time é 18º, às portas da zona de rebaixamento. No domingo, demitiu o técnico Cláudio Caçapa.
Para a partida de volta, o Confiança tem um desfalque certo. O zagueiro Ícaro foi expulso na Arena, no jogo de ida.
Grêmio
O Grêmio enfrenta o Confiança em vantagem na Copa do Brasil. No jogo de ida, venceu por 2 a 0. Os gols foram marcados por Carlos Vinícius e Amuzu.
No entanto, o Tricolor vive momento conturbado no Brasileirão. No domingo (12), foi dominado pelo Flamengo, perdeu por 1 a 0 na Arena e acabou entrando na zona de rebaixamento do Brasileirão.
