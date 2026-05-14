Confiança abre negociações com ex-técnico do Grêmio

Thiago Gomes, ex-Grêmio, já recebeu os primeiros contatos para assumir a equipe. Vitor Soccol / SER Caxias/Divulgação

Adversário do Grêmio na quinta fase da Copa do Brasil, o Confiança busca um novo treinador após a demissão de Cláudio Caçapa, que não resistiu à sequência de seis jogos sem vitória.

E a direção do clube sergipano já abriu negociações para contar com um novo comandante. Atualmente treinando o Nacional-AM, Thiago Gomes já recebeu os primeiros contatos para assumir a equipe.

O problema é que Thiago Gomes, que em 2021 chegou a comandar o Grêmio de forma interina, está envolvido na decisão da Copa Norte. O Nacional vai enfrentar o tradicional Paysandu na grande final. Os jogos estão marcados para os dias 20 e 27 de maio.

Enquanto não define a contratação de um novo treinador, o Confiança será comandado pelo auxiliar fixo do clube. Na partida diante do Grêmio, o interino será Ricardo Resende.

Confiança e Grêmio jogam nesta quinta-feira (14), às 19h, no Estádio Batistão, em Aracaju. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença e, mesmo assim, garantir classificação nos 90 minutos para as oitavas de final da Copa do Brasil.