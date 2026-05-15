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Confiança 0x3 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Copa do Brasil

Tricolor confirmou a classificação às oitavas de final com gols de Braithwaite (duas vezes) e Willian

Zero Hora

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