Confiança 0x3 Grêmio: veja os gols e os melhores momentos da partida pela Copa do Brasil

O Grêmio cumpriu uma das missões pré-parada para Copa do Mundo: garantir a vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quinta-feira (14), o Tricolor confirmou a classificação diante do Confiança, em Sergipe, com goleada. Braithwaite, duas vezes, e Willian, marcaram no 3 a 0 (no agregado, 5 a 0).

O Tricolor volta a campo no domingo (17), contra o Bahia, pela 16ª rodada do Brasileirão. A Copa do Brasil volta em agosto para as oitavas de final. Os confrontos da próxima fase serão definidos em sorteio no dia 26 de maio.