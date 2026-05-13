Como o título Brasileiro de 1996 transformou irmãos sergipanos em torcedores fanáticos pelo Grêmio

O gol de Ailton transformou uma família onde o pai era torcedor do Fluminense e a mãe torcedora do Vasco, em uma família com filhos gremistas. Geison Lisboa / Agencia RBS

O gol de Ailton, aos 39 minutos do segundo tempo, em 1996, contra a Portuguesa, no Olímpico, confirmava a conquista do bicampeonato brasileiro para o Grêmio. Mas esse gol fez muito mais do que isso. Ele deu para o Grêmio torcedores que o clube, por si só, talvez não tivesse condições de alcançar.

Esse é o caso dos irmãos Sindiclei e Jorge França, moradores da cidade de Lagarto, distante cerca de 75km da capital de Sergipe, Aracaju. O gol de Ailton transformou uma família onde o pai era torcedor do Fluminense e a mãe torcedora do Vasco, em uma família com filhos gremistas.

— Comecei a torcer pelo Grêmio lá no título brasileiro de 96. Simpatizei com o Grêmio e vamos até a pé nós iremos. A raça do Grêmio, a tradição e os títulos conquistados ajudaram a construir essa paixão — disse Sindiclei de França Souza Silva, de 37 anos.

Sindiclei não ficou sozinho nessa. O irmão mais novo, foi obrigado a acompanhar o irmão mais velho na paixão pelo Tricolor. Desde muito pequeno, Jorge foi incentivado a torcer pelo Grêmio campeão dos anos 90.

— Pela influência dele eu acabei gostando das cores, gosto do time. De raça e de paixão. Eu amo muito. Já fui na Arena do Grêmio e foi um sonho realizado. Sempre acompanhando o Grêmio — confirmou Jorge França, torcedor gremista de 32 anos.

Mesmo apaixonados pelo Grêmio, os irmãos não escondem a preocupação com o momento atual vivido pela equipe de Luís Castro.

— A gente espera que melhore. A vitória traz confiança. A gente espera que haja uma melhorada para seguir na Copa Sul-Americana e no Brasileirão — completou Sindiclei.

Além de torcerem pelo Grêmio e não esconderem essa paixão pelo Tricolor, os dois também contribuem mensalmente com o clube. Tanto Jorge quanto Sindiclei mantêm suas mensalidades de sócios em dia, ajudando o Clube.