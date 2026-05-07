Como Luís Castro deve escalar o Grêmio contra o Flamengo

Técnico comanda a equipe após ter cumprido suspensão contra o Athletico-PR. Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio que enfrenta o Flamengo no próximo domingo (10) ainda é uma incógnita. Apesar da tendência de manutenção do esquema com três zagueiros, o técnico Luís Castro não confirmou a formação que pretende utilizar diante dos cariocas. A possibilidade de sacar um defensor para a entrada de um ponta segue em aberto, embora seja considerada remota.

Nas últimas duas partidas, o Tricolor atuou com uma linha de três zagueiros, dois alas, dois volantes, um meia, um ponta por dentro e um centroavante. O modelo foi repetido contra o Athletico-PR, em Curitiba, e diante do Riestra, em Buenos Aires. Agora, em Porto Alegre, o maior poder ofensivo do Flamengo deve pesar na definição da estratégia.

Caso o esquema seja mantido, a principal dúvida fica na dupla de volantes. No Paraná, Léo Pérez e Nardoni atuaram juntos, mas o segundo se machucou e está fora dos próximos jogos. Já na Argentina, Willian, com menor capacidade de marcação, jogou ao lado de Pérez.

Para enfrentar o Flamengo, Noriega e Pérez disputam uma vaga, enquanto Dodi e Tiaguinho brigam pela outra posição no meio-campo.

Também existe a possibilidade da saída de Wagner Leonardo, que foi substituído por Balbuena durante o jogo contra o Riestra por opção técnica, abrindo espaço para a entrada de Enamorado e o retorno do esquema com dois pontas.

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Reforços

Contra o Flamengo, o Grêmio terá os retornos de Viery, Carlos Vinícius e do técnico Luís Castro, que cumpriram suspensão na última rodada do Brasileirão.

As equipes se enfrentam na Arena, às 19h30min de domingo. A provável escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena (Enamorado), Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Noriega (Pérez), Dodi (Tiaguinho) e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.