A goleada do Grêmio sobre o Riestra, nesta terça-feira (5), trouxe uma boa notícia para o torcedor. O meia Gabriel Mec teve uma das melhores atuações com a camisa Tricolor, e comandou a vitória do time de Luís Castro.

O Grêmio com três zagueiros permitiu liberdade maior aos alas (Pavon e Pedro Gabriel) na fase ofensiva. Assim, Mec e Amuzu apareciam por dentro. O comentarista da Rádio Gaúcha, Cristiano Munari, analisou a movimentação do jogador.

Mec ficou em campo durante os 90 minutos, e deu assistência para o gol de Amuzu. Eleito melhor em campo pela equipe da Rádio Gaúcha, também teve a maior nota no jogo pelo Sofascore. Mec acertou 20 dos 23 passes que tentou. Abaixo, o mapa de calor do meia.

Sofascore / Reprodução