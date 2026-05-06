Como as mudanças na Libra afetam as finanças do Grêmio

Grêmio e Flamengo defenderam a mudança do critério de rateio dos direitos de transmissão. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O Grêmio divulgou nota nesta quarta (6) sobre a mudança do critério de rateio da verba de audiência do contrato assinado entre os clubes do bloco Libra sobre os direitos de transmissão dos jogos do Brasileirão.

Segundo o comunicado, publicado em conjunto com o Flamengo, o clube receberá mais pelo período de 2026 a 2029. Na terça-feira, a Libra anunciou o acordo para encerrar a disputa judicial com o clube carioca.

"O esforço de todos para alcançar a solução foi fundamental. Flamengo e os demais clubes da Libra agora focam nos próximos passos para a criação da Liga Nacional, no reforço da valorização de suas propriedades e na visão de fortalecimento, avanço e melhoria do ecossistema do futebol brasileiro, em conjunto com a CBF e os clubes da FFU", disse a nota.

O Palmeiras, no entanto, comunicou o seu afastamento do bloco de clubes por não concordar com a questão.

Confira o comunicado divulgado pelo Grêmio

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense e o Clube de Regatas do Flamengo informam que, desde o início deste ano, defenderam conjuntamente um critério de rateio da verba de audiência, prevista no contrato firmado entre a Globo e os clubes da Libra, que reconheça a capacidade de cada clube de gerar valor econômico.

Essa atuação foi fundamental para que Grêmio, Flamengo e os demais clubes da Libra firmassem, no último fim de semana, um acordo que encerra a divergência sobre a distribuição das receitas de audiência, parcela que corresponde a 30% da remuneração fixa total prevista no contrato de direitos de transmissão até 2029.

O entendimento alcançado representa um equilíbrio entre o modelo defendido por Grêmio e Flamengo e a posição dos demais clubes da Libra. O esforço conjunto de todas as partes foi decisivo para a construção de uma solução consensual.

O acordo garante que, no período de 2026 a 2029, Grêmio e Flamengo ampliarão suas participações nas receitas de audiência em relação ao modelo anteriormente proposto, assegurando receitas adicionais para ambos os clubes.