Com volante suspenso, Torque pode escalar três zagueiros contra o Grêmio

Equipe lidera o Grupo F, com dois pontos a mais que o Tricolor. Dante FERNANDEZ / AFP

O Grêmio pode ter de superar uma barreira defensiva para avançar às oitavas de final da Copa Sul-Americana. Líder do Grupo F, com dois pontos a mais que o Tricolor, o Montevideo City Torque deve escalar um trio de zagueiros na noite desta terça-feira (26), na Arena.

A mesma receita foi utilizada na rodada anterior do torneio, quando os uruguaios rechearam a defesa e aplicaram uma goleada de 4 a 1 sobre o Riestra, no Estádio Centenário.

— Nessa partida, ele (técnico Marcelo Méndez) sacou um dos pontas (Lecchini) e jogou com três zagueiros e dois alas. Como só acontece nestes casos, eles subiam para o ataque e defendiam com linha de cinco jogadores. Não seria estranho que volte a fazer isso, tendo em conta que joga de visitante e que o empate não seria ruim — comenta o repórter Pablo Cupese, do jornal El País.

Um fato que reforça esta possibilidade é a ausência do volante Pablo Siles, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O mesmo motivo transforma o meia reserva Diogo Guzmán em desfalque também. Ambos sequer acompanharam a delegação que desembarcou em Porto Alegre no domingo (24).

Titulares descansados

No último sábado (23), o Torque preservou titulares pelo Campeonato Uruguaio e, ainda assim, ganhou por 2 a 1 do Progeso fora de casa. Além do suspenso Siles, foi escalado o ponta-esquerda Lecchini — o que indica que ele pode ser preterido na Arena também.