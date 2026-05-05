Com três zagueiros e mudança no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Riestra pela Sul-Americana

Willian é uma das novidades na escalação de Luís Castro. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está escalado para enfrentar o Deportivo Riestra, nesta terça (5), às 19h, pela quarta rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires.

Na segunda colocação do Grupo F com quatro pontos, dois a menos em relação ao líder Montevideo City Torque, o Grêmio trata o jogo como prioridade e não mediu esforços para ter o melhor elenco disponível.

Assim como no empate contra o Athletico-PR, o Grêmio vai a campo com três zagueiros, novamente com Wagner Leonardo como titular. No meio, Pérez é o único volante e terá a companhia de Willian e Gabriel Mec.

No ataque, Carlos Vinícius terá a companhia de Amuzu. Enamorado começa no banco de reservas.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery, Wagner Leonardo e Pedro Gabriel; Pérez, Willian e Gabriel Mec; Amuzu e Carlos Vinícius.