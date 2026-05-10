Com três zagueiros e dois volantes, Grêmio está escalado para enfrentar o Flamengo

Grêmio de Luís Castro está escalado para enfrentar o Flamengo. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

O Grêmio está confirmado para enfrentar o Flamengo às 19h30min deste domingo (10), na Arena. O técnico Luís Castro optou por uma formação com três zagueiros e dois volantes para o confronto da 15ª rodada do Brasileirão.

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O trio de zagueiros terá Balbuena, Gustavo Martins e Viery, escudados por Noriega e Leonel Perez, já que Arthur e Nardoni estão lesionados.

A escalação foi oficializada com Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Viery; Pavon, Leonel Pérez, Noriega e Pedro Gabriel; Gabriel Mec, Amuzu e Carlos Vinícius.