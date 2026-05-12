Com Tiaguinho titular, Grêmio deve ter time alternativo contra o Confiança

Tiaguinho deve ganhar chance nesta quinta. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Com jogos diante de Confiança e Bahia, o Grêmio inicia a estadia no Nordeste a partir desta quarta (13). Por conta da vantagem obtida na Copa do Brasil, por 2 a 0, na Arena, o técnico Luís Castro utilizará equipe alternativa diante do adversário de Sergipe.

O meio-campista Tiaguinho atuou por cerca de 30 minutos contra Flamengo e Riestra e deve ser titular contra o Confiança. Em sua última entrevista, o técnico português voltou a descartar o status de "arquivado" em relação ao jovem de 18 anos. Mas ele foi titular do Grêmio pela última vez em janeiro, na rodada final da fase de grupos do Gauchão, contra o Juventude.

Outro jovem que pode voltar a receber chance é Bernardo Zortea. O volante atuou durante 15 minutos na derrota para o Palmeiras, em Barueri, e foi titular no empate contra o Remo, quando sofreu pancada no joelho e precisou ser substituído. A avaliação, porém, é de que o desempenho do atleta foi bom.

Na lateral esquerda, Caio Paulista ingressa no lugar de Pedro Gabriel, que se recupera da pancada sofrida no rosto no começo da última partida. O jovem se apresentou no CT nesta terça (12) para ser reavaliado pelo departamento médico. Pavon está suspenso para o duelo com o Bahia, pelo Brasileirão, e também deve entrar em campo na Copa do Brasil.