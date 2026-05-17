Com surpresas na defesa e no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia

Luís Eduardo, 18 anos, começa como titular na zaga gremista. Angelo Pieretti / Grêmio

O Grêmio está escalado para enfrentar o Bahia, a partir das 16h deste domingo (17). Para o duelo em Salvador, pela 16ª rodada, Luís Castro retoma a formação com três zagueiros, diferente do que havia mandado a campo contra o Confiança, pela Copa do Brasil, na última quarta-feira (14), e surpreende na escalação.

Além de Pavon, suspenso, e Balbuena, lesionado, o Tricolor conta com mais um desfalque: Gustavo Martins está fora do confronto. Nomes como Mec, Amuzu e Tiaguinho, destaques em partidas recentes, estão no banco.

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Assim, o trio de zaga é formado por Viery, Wagner Leonardo e Luís Eduardo — defensor de 18 anos convocado por Castro para se juntar à delegação gremista durante a semana. Nas laterais, estão Marcos Rocha e Pedro Gabriel.

No meio de campo, mais surpresas: Willian volta ao time titular no lugar de Gabriel Mec. A dupla de volantes é composta por Noriega e Léo Pérez.

Escalação

Dessa forma, o Grêmio vai a campo com Weverton, Luís Eduardo, Wagner Leonardo, Viery; Marcos Rocha, Léo Pérez, Noriega, Willian e Pedro Gabriel; Enamorado e Carlos Vinícius.

No banco, as opções de Luís Castro são o goleiro Thiago Beltrame, os laterais Vitor Ramon e Caio Paulista, o zagueiro Kannemann, os meias Zortéa, Tiaguinho, Monsalve e Gabriel Mec e os atacantes Amuzu, Tetê, Braithwaite e André Henrique.