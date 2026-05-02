Com seis mudanças e novo esquema, Grêmio está escalado para enfrentar o Athletico-PR

Balbuena é a novidade na escalação gremista. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio está escalado com novo esquema e seis mudanças para enfrentar o Athletico-PR pela 14ª rodada do Brasileirão. A partida se inicia às 20h30min, na Arena da Baixada, em Curitiba.

Para o duelo, o time terá seis alterações em relação à equipe que enfrentou o Palestino pela Sul-Americana. A principal novidade foi a mudança no esquema tático, com três zagueiros.

Duas trocas ocorreram por suspensão. Sem Viery e Carlos Vinícius, fora pelo terceiro amarelo, Wagner Leonardo e Braithwaite foram os escolhidos para iniciar o confronto.

Pedro Gabriel, preservado em Santiago, retorna na vaga de Caio Paulista. No meio-campo, Nardoni ganha chance no lugar de Dodi, que fica no banco de reservas.

Novo esquema

Com o novo esquema tático, Balbuena foi o escolhido para entrar na vaga que foi ocupada por Willian na partida contra o Palestino. Na ponta, Enamorado substitui Tetê, titular no Chile.

Escalação

Desta maneira, o Tricolor vai a campo com Weverton; Balbuena, Gustavo Martins e Wagner Leonardo; Pavon, Léo Perez, Nardoni, Gabriel Mec e Pedro Gabriel; Enamorado e Braithwaite.

No banco de reservas, ficam como opções Gabriel Grando, Kannemann, Luis Eduardo, Marcos Rocha, Caio Paulista, Willian, Dodi, Noriega, Zortéa, Riquelme, Tetê e André Henrique.