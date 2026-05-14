Com retorno de esquema e jovem da base, Grêmio está escalado para enfrentar o Confiança

O Grêmio está escalado para a partida contra o Confiança. A partida, na noite desta quinta-feira (14), ocorre às 19h, e é válida pela quinta fase da Copa do Brasil.
O técnico Luís Castro retorna ao esquema com dois zagueiros. E opta pelo jovem da base, Thiaguinho, entre os titulares, conforme já havia sido antecipado por Zero Hora.
Assim, o Grêmio vai a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Caio Paulista; Noriega, Thiaguinho, Gabriel Mec, Enamorado e Amuzu; Braithwaite.
No banco de reservas, ficam à disposição Thiago Beltrame, Balbuena, Kannemann, Marcos Rocha, Vitor Ramon, Willian, Monsalve, Leo Pérez, Zortéa, Tetê, André Henrique e Carlos Vinícius.
Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, o Grêmio pode perder por um gol de diferença para avançar às oitavas de final. Caso o Confiança vença por dois de diferença, a decisão da vaga será nos pênaltis.
