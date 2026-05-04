Com retorno de Amuzu, Grêmio desembarca em Buenos Aires para decisão na Sul-Americana; confira os relacionados

Delegação gremista já está na Argentina. Geison Lisboa / Agência RBS

O Grêmio desembarcou no início da noite desta segunda-feira (4) em Buenos Aires para a partida desta terça (5), contra o Deportivo Riestra. Para o confronto diante dos argentinos, o técnico Luís Castro ganha o reforço de Amuzu.

O belga está recuperado do problema no tornozelo que o tirou das partidas contra o Palestino, pela Copa Sul-Americana, e diante do Athletico-PR, pelo Brasileirão. Amuzu participou do último treinamento no CT Luiz Carvalho e surge como opção, podendo inclusive iniciar entre os titulares nesta terça.

Outros dois reforços são o zagueiro Viery e o centroavante Carlos Vinícius, que não atuaram na última rodada do Brasileirão. Por outro lado, Nardoni e Arthur, com lesões musculares, estão fora do confronto pela Sul-Americana.

Chama atenção o número de zagueiros relacionados para enfrentar o Riestra. Ao todo, cinco jogadores da posição foram convocados, o que poderia indicar a manutenção do esquema com três defensores, embora essa não seja a tendência no momento.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Pedro Gabriel; Dodi, Pérez e Gabriel Mec; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.

Deportivo Riestra e Grêmio se enfrentam nesta terça-feira, às 19h, no Estádio Pedro Bidegain, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo é válido pela quarta rodada do Grupo F. O Tricolor ocupa a segunda colocação, com quatro pontos conquistados.

Confira a lista de relacionados do Grêmio:

Goleiros : Weverton, Grando e Beltrame

: Weverton, Grando e Beltrame Laterais : Pedro Gabriel, Caio Paulista e Marcos Rocha

: Pedro Gabriel, Caio Paulista e Marcos Rocha Zagueiros : Gustavo Martins, Wagner, Kannemann, Balbuena e Viery

: Gustavo Martins, Wagner, Kannemann, Balbuena e Viery Volantes : Dodi, Tiago, Pérez e Noriega

: Dodi, Tiago, Pérez e Noriega Meias : Willian, Mec e Riquelme

: Willian, Mec e Riquelme Atacantes: Carlos Vinícius, André Henrique, Enamorado, Braithwaite, Amuzu, Pavon e Tetê