Com reforço na zaga, Grêmio realiza primeiro treino de olho no Bahia

O jovem da base foi chamado pelo técnico Luís Castro após a lesão sofrida por Balbuena. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Após vencer o Confiança, em Sergipe, pela Copa do Brasil, o Grêmio iniciou a preparação para o confronto diante do Bahia, neste domingo (17), em Salvador. A primeira das duas atividades contou com o reforço do zagueiro Luís Eduardo.

O jovem da base foi chamado pelo técnico Luís Castro após a lesão sofrida por Balbuena na partida em que o Tricolor goleou a equipe sergipana por 3 a 0, na quinta-feira (14), pelo duelo de volta da quinta fase da competição nacional. O defensor passou por exames para detectar a real extensão do problema.

A atividade da tarde desta sexta-feira (15) ocorreu no CT do Vitória, anexo ao Estádio Barradão. O treino foi mais leve para os atletas que atuaram por mais de 60 minutos na noite anterior, em Aracaju.

A rigor, a atividade mais importante será a deste sábado (16), novamente no Centro de Treinamentos do time baiano, quando o técnico português deverá definir a estratégia e a equipe que enfrentará o Bahia.

Além da mudança na zaga, o treinador precisará definir um substituto para Pavon. Suspenso, o argentino pode dar lugar a Enamorado ou Marcos Rocha, dependendo do esquema a ser adotado.

Existe a tendência de retorno ao esquema com três zagueiros, até pela convocação de Luís Eduardo para compor o setor. Caso opte por uma dupla de zaga, Gustavo Martins e Viery aparecem como os mais cotados.

Uma possível escalação do Grêmio tem: Weverton; Luís Eduardo, Gustavo Martins e Viery; Enamorado (Marcos Rocha), Pérez, Tiaguinho, Mec e Pedro Gabriel; Amuzu e Carlos Vinícius.

Bahia e Grêmio se enfrentam neste domingo (17), às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe comandada pelo português Luís Castro precisa pontuar para tentar deixar o Z-4 da competição.