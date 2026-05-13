Com presença da torcida, ausências e retornos, Grêmio desembarca em Aracaju para jogo contra o Confiança

Os torcedores fizeram festa na chegada da equipe ao hotel que serve de concentração na praia de Atalaia. Geison Lisboa / Agencia RBS

O Grêmio desembarcou em Aracaju para a partida desta quinta-feira (14), diante do Confiança, pela quinta fase Copa do Brasil, com o apoio de mais de 50 torcedores. Entre as novidades da delegação, estão o retorno de Miguel Monsalve e a presença do lateral-direito Vitor Ramon.

Os torcedores fizeram festa na chegada da equipe ao hotel que serve de concentração na Praia de Atalaia. Os jogadores atenderam os gremistas com fotos, autógrafos e interação próxima com o maior número possível. Gabriel Mec foi um dos mais aplaudidos na chegada.

O lateral-esquerdo Pedro Gabriel, recuperado da pancada sofrida no rosto na derrota para o Flamengo, na Arena, pelo Brasileirão no último domingo (10), foi relacionado para os dois jogos, mas só deverá atuar diante do Bahia.

O técnico Luís Castro não relacionou o zagueiro Luís Eduardo e o volante Dodi, que eram cotados para iniciar a partida. Também seguem fora Arthur, Gabriel Grando, Mathías Villasanti e João Pedro. O capitão deve retornar diante do Santos, enquanto Grando segue recuperação de fratura na mão.

A tendência é de preservações visando o confronto com o Bahia, no próximo domingo (17), pelo Brasileirão. Nomes como Gabriel Mec, Francis Amuzu e Carlos Vinícius podem começar no banco de reservas.

Uma provável escalação gremista tem: Weverton; Viery, Gustavo Martins e Balbuena; Pavon e Caio Paulista; Pérez, Thiaguinho e Willian; Enamorado e Braithwaite.

Ao todo, 26 jogadores foram relacionados para a viagem que contempla compromissos em Sergipe e também em Salvador.

Confiança e Grêmio se enfrentam nesta quinta, às 19h, no Estádio Batistão, pela partida de volta da competição. O Tricolor pode perder por até um gol de diferença que ainda assim garante classificação às oitavas de final da Copa do Brasil.

Relacionados do Grêmio

Goleiros: Weverton, Gabriel Menegon e Beltrame

Zagueiros: Balbuena, Gustavo Martins, Viery, Kannemann e Wagner

Laterais: Caio, Marcos Rocha, Pavon, Pedro Gabriel e Vitor Ramon

Volantes: Noriega, Pérez, Tiago e Zortéa

Meias: Gabriel Mec, Monsalve e Willian

Atacantes: Amuzu, André Henrique, Braithwaite, Carlos Vinícius, Enamorado e Tetê