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Com presença da torcida, ausências e retornos, Grêmio desembarca em Aracaju para jogo contra o Confiança

Monsalve volta a ser relacionado; Tricolor enfrenta o Confiança nesta quinta-feira (14)

Geison Lisboa

Direto de Aracaju

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