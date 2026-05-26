Com novidade no meio e sequência de dupla no ataque, Grêmio está escalado para enfrentar o City Torque

Tiaguinho é a principal surpresa entre os titulares. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio está escalado para enfrentar o Montevideo City Torque, nesta terça-feira (26), pela última rodada da fase de grupos da Sul-Americana. O Tricolor precisa vencer na Arena para terminar na liderança do Grupo F e avançar de forma direta às oitavas de final.

Pensando nisso, o técnico Luís Castro escalou o que tem de melhor à disposição. Suspenso no último jogo da equipe, a vitória sobre o Santos pelo Brasileirão, o jovem Pedro Gabriel volta ao time titular. Por outro lado, Gabriel Mec, que também ficou de fora no compromisso anterior por suspensão, começa a partida no banco de reservas.

Na defesa, ainda sem Gustavo Martins, o português aposta na sequência do também jovem Luis Eduardo para atuar ao lado de Viery.

Entre os meias, a novidade é Tiaguinho, que entra no lugar de Noriega e jogará ao lado de Leo Pérez. Autor do gol da vitória contra o Santos, no fim de semana, Tetê foi o escolhido para iniciar no lado direito de ataque, com Enamorado começando entre os reservas. Braithwaite segue entre os 11 iniciais.

Sendo assim, o Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Tiaguinho, Tetê e Amuzu; Braithwaite e Carlos Vinícius.