Com mudanças no meio e na lateral esquerda, Grêmio está escalado para enfrentar o Santos

Braithwaite ocupa a vaga de Gabriel Mec, suspenso. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio está escalado para enfrentar o Santos, neste sábado (23), em confronto direto para se distanciar do Z-4 do Brasileirão. Devido a desfalques, Luís Castro vai mandar a campo um time com mudanças em relação à equipe que venceu o Palestino no meio da semana.

Na lateral, Caio Paulista ocupa a vaga de Pedro Gabriel, suspenso. Assim como Braithwaite assume a posição no meio-campo, no lugar de Gabriel Mec, que também está fora por suspensão.

As surpresas estão no banco. Arthur e Villasanti voltaram a ser relacionados após recuperação de lesão.

O Grêmio vai a campo com: Weverton; Pavon, Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Noriega, Pérez e Braithwaite; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

No banco de reservas estão: Thiago Beltrame, Wagner Leonardo, Kannemann, Arthur, Monsalve, Marcos Rocha, Dodi, Villasanti, Tetê, Vitor Ramon, Tiaguinho e Riquelme.