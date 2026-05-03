Grêmio

Estamos em obras
Notícia

Com mais de meio time novo, por que o Grêmio de Luís Castro fala em construção após cinco meses?

Equipe titular que começou o empate em 0 a 0 contra o Athletico contou com a maioria dos atletas trazidos neste ano, além de jovens oriundos da base

Geison Lisboa

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS