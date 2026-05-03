Com mais de meio time novo, por que o Grêmio de Luís Castro fala em construção após cinco meses?

Luís Castro e Vitor Severino defendem o projeto em andamento. Rodrigo Fatturi / Grêmio,Divulgação

Uma das pautas do Grêmio após o empate em 0 a 0 contra o Athletico-PR na noite de sábado (2) envolveu o discurso de construção da equipe no quinto mês de 2026. Dos 11 titulares que iniciaram a partida em Curitiba, seis podem ser considerados novidades.

O goleiro Weverton, os volantes Pérez e Nardoni e o atacante Enamorado foram contratados nesta temporada. Ainda na conta da reconstrução, também entram os jovens Pedro Gabriel e Gabriel Mec, que começam a se firmar entre os 11.

— Como não falar em construção? É difícil encontrar um jogador que tenha um ano de Grêmio. Isso envolve interações, ligações entre os jogadores. É muito difícil montar uma equipe, já passei por isso várias vezes. É o Grêmio, eu sei, mas eles (jogadores) não estavam no clube há três meses — disse o auxiliar Vitor Severino, que substituiu o suspenso Luís Castro à beira do gramado na Arena da Baixada.

Também no time que começou diante do Athletico-PR, Balbuena e Braithwaite estão há mais tempo no clube. O zagueiro chegou em julho de 2025, enquanto o atacante em agosto de 2024. Porém, ambos enfrentaram lesões recentes e ficaram fora de ação por um período considerável.

Já Pavón, Gustavo Martins e Wagner Leonardo são os mais "antigos" da escalação que circulam no time principal. Gustavo é oriundo da base, o argentino tem mais de dois anos de casa e Wagner foi contratado em fevereiro de 2025.

Necessidade de melhora

Por outro lado, há também a análise de que o time precisa melhorar o rendimento. No Brasileirão, o Grêmio terminou o sábado na 12ª colocação, com 17 pontos, três acima da zona de rebaixamento. Ao fim da rodada, pode ser ultrapassado por Vasco, Corinthians e Inter (veja a tabela completa).

Já na próxima terça-feira (5), enfrenta o Deportivo Riestra, na Argentina, pela Copa Sul-Americana. A situação na competição está longe de ser confortável.

— Isto (construção do time) não serve de desculpa para os resultados. Sim, acho que poderíamos estar melhor, mas também poderíamos estar pior. Temos tido alguns resultados penalizadores, com derrotas principalmente fora de casa, em que jogamos mal. Temos consciência de que há muitas coisas a melhorar — completou Severino.