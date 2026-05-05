Com lesões de volantes, Grêmio prepara retorno de Villasanti

Paraguaio não atua desde agosto do ano passado por cirurgia no joelho. Lucas Uebel / Gremio

As lesões de Arthur e Nardoni acenderam o sinal de alerta na Arena. Com dois volantes a menos no elenco pelas próximas semanas, o Grêmio prepara o retorno de Villasanti. Nesta segunda (4), o paraguaio já participou do aquecimento, mas ainda sem compor o trabalho com os demais.

A tendência é que o jogador seja reintegrado aos trabalhos com bola ainda nesta semana. Desta forma, ficaria de fora contra o Riestra, nesta terça (5), Copa Sul-Americana, e contra o Flamengo, no domingo (10), pelo Brasileirão. Porém, a reaparição nos gramados está cada vez mais próxima.

Apesar de ter sofrido outro tipo de lesão (ruptura do tendão de Aquiles), o atacante Braithwaite levou em torno de duas semanas desde o momento em que voltou a treinar com o elenco até ser relacionado para uma partida oficial. Caso o processo se repita, o paraguaio poderia ganhar alguns minutos antes mesmo da parada para a Copa do Mundo.

Sonho de Copa

Sem atuar desde agosto do ano passado, quando sofreu uma ruptura do ligamento cruzado anterior e do menisco lateral do joelho esquerdo, Villasanti enfrenta o processo de retreinamento, com cargas físicas mais elevadas para ficar à disposição de Luís Castro pela primeira vez. Além de abrir mão das férias, o atleta tem trabalhado em dois turnos - intercalando atividades no CT Luiz Carvalho e fisioterapia com um profissional particular.