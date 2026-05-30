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Com europeus de olho, Grêmio aposta em jovens contra o Corinthians para encerrar primeira parte de 2026

Promessas reveladas na base do clube podem se despedir do Tricolor diante da possibilidade de venda na próxima janela de transferências

Marco Souza

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