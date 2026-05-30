Com europeus de olho, Grêmio aposta em jovens contra o Corinthians para encerrar primeira parte de 2026

Gabriel Mec é apontado como o principal ativo do clube no mercado de transferências. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A primeira parte de 2026 para o Grêmio acaba neste sábado (30). A partida contra o Corinthians, válida pela 18ª rodada do Brasileirão, poderá também representar o fim do ciclo de alguns jogadores no clube.

Uma geração de talentos formada nas categorias de base gremistas está no radar de clubes europeus. Com a próxima janela de transferências internacionais prestes a abrir, aumenta a possibilidade de que alguns desses jovens façam sua despedida da Arena neste fim de semana.

Em campo a partir das 17h30min, o Tricolor tentará somar mais três pontos antes da parada para a Copa do Mundo. Em 14º lugar, com 21 pontos, o clube tenta terminar a primeira parte da temporada mais próximo do bloco de classificados à Libertadores.

Jovens no radar dos europeus

Até o momento, a tendência é de que o desejo de clubes do Exterior se materialize em propostas por alguns dos jovens talentos da equipe. Gabriel Mec e Viery são os dois principais exemplos.

O meia já teve algumas ofertas recusadas. No ano passado, o Shakhtar Donetsk tentou sua contratação. Os ucranianos ofereceram 22 milhões de euros, entre valor fixo e bônus por metas. O Chelsea, em 2024, também tentou a contratação de Gabriel Mec. A proposta, na época, alcançou um pacote de 20 milhões de euros. Só que as conversas desandaram e o jogador não teve a venda viabilizada.

No caso do defensor, a proposta mais vultuosa chegou neste ano. A Fiorentina, da Itália, tentou levar o zagueiro nesta janela de julho. A proposta de 12 milhões de euros foi recusada.

Arthur segue com futuro indefinido

Além das jovens promessas, outra situação também surge com destaque. Emprestado pela Juventus, Arthur tem contrato com o Grêmio até 30 de junho. A negociação para selar sua permanência em definitivo está em andamento, mas ainda não foi concluída. O volante entrou nas conversas entre os clubes para tentar viabilizar a sequência em Porto Alegre.

Mas, além das possíveis saídas, o Grêmio tenta resolver a situação desconfortável criada nesta semana. Depois da vitória de virada sobre o Santos, o Tricolor tropeçou na Copa Sul-Americana. Por isso, depois do empate com o Montevideo City Torque e a necessidade de jogar os playoffs contra o Bolívar, a missão dos jogadores é terminar o Brasileirão em alta.

Ausências e mudanças

Sem Luis Eduardo e Gustavo Martins, lesionados, Wagner Leonardo será o companheiro de Viery na defesa. Marco Rocha herda a vaga de Pavon, também no departamento médico, e Gabriel Mec deve ganhar a disputa com Braithwaite e voltar a ser o meia titular.

O Corinthians também terá problemas para montar a escalação. Os atacantes Jesse Lingard e Memphis Depay estão fora da partida. O inglês foi liberado pelo clube para viajar à Inglaterra em razão da internação de seu avô, enquanto o camisa 10 já está na Holanda para se apresentar à seleção visando à disputa da Copa do Mundo.

Em 14º lugar, com 21 pontos, o Grêmio tenta terminar a primeira parte da temporada mais próximo do bloco de classificados à Libertadores. Caso vença, poderá ultrapassar o Bahia. A equipe de Rogério Ceni começa a rodada em oitavo lugar, com 23 pontos.

Já o Corinthians, derrotado pelo Platense na última partida da fase de grupos da Libertadores, confirmou o primeiro lugar da chave. No entanto, em 15º lugar no Brasileirão, também com 21 pontos, o clube ligou o alerta com o Z-4. A distância para o Santos, primeira no bloco da zona do rebaixamento, é de três pontos.