Com estreia no gol e retornos no meio, Grêmio está escalado para enfrentar o Corinthians

O Grêmio está escalado para enfrentar o Corinthians. O Tricolor entra em campo às 17h30min deste sábado (30), na Arena, pela 18ª rodada do Brasileirão.
Sem Weverton, Thiago Beltrame fará sua estreia no gol. Pavon e Luís Eduardo, lesionados, darão lugar a Marcos Rocha e Wagner Leonardo.
Do meio para a frente, destaque para os retornos de Arthur e Gabriel Mec ao time titular. Sendo assim, a equipe gremista tem Thiago Beltrame; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Viery e Pedro Gabriel; Pérez, Arthur e Gabriel Mec; Tetê, Carlos Vinícius e Braithwaite.
No banco de reservas, as opções são Gabriel Menegon, João Pedro, Kannemann, Caio Paulista, Dodi, Noriega, Villasanti, Tiaguinho, Willian, Enamorado e André Henrique e Amuzu.
