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Com edema muscular, Neymar está fora do confronto diante do Grêmio

Camisa 10 realiza tratamento intensivo para ficar à disposição da Seleção Brasileira

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