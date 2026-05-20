Com edema muscular, Neymar está fora do confronto diante do Grêmio

Meia realiza tratamento intensivo para se recuperar. @RaulBaretta_Photo / Santos FC

O Grêmio enfrenta o Santos no sábado (23), na Arena, pela 17ª rodada do Brasileirão. Esta partida poderia marcar o encontro de dois jogadores convocados para a disputa da Copa do Mundo, mas Neymar, com um edema muscular na panturrilha direita, não vai enfrentar o goleiro Weverton.

A ideia da comissão técnica santista é que Neymar realize tratamento intensivo nos próximos dias para se recuperar do desconforto sentido após a derrota para o Coritiba, no último domingo (17), em São Paulo.

Ou seja, o camisa 10 não jogará na noite desta quarta-feira (20), pela Copa Sul-Americana, diante do San Lorenzo, na Vila Belmiro, e não viajará para Porto Alegre na sexta-feira (22), para o jogo de sábado (23), contra o Grêmio, na Arena.

Neymar é dúvida, inclusive, para as duas últimas partidas do Santos antes da parada para a Copa do Mundo. Os paulistas enfrentam os equatorianos do Deportivo Cuenca e, pelo Brasileirão, recebem o Vitória no dia 30 de maio.

O objetivo é que ele esteja 100% recuperado do edema muscular na panturrilha direita para que possa se apresentar no dia 27, na Granja Comary, no Rio de Janeiro, para iniciar os treinamentos com a Seleção Brasileira.