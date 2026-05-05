Cobranças de torcedores na chegada a Buenos Aires teve repercussão interna no Grêmio

Luís Castro conversou com torcedores no desembarque. Geison Lisboa / Agência RBS

A manifestação de torcedores na chegada da delegação do Grêmio a Buenos Aires para enfrentar o Riestra, pela Sul-Americana, chamou a atenção da direção e comissão técnica do Tricolor.

No início da noite de segunda-feira (4), um pequeno grupo de gremistas protagonizou cobranças mais duras ao clube. Formado por cerca de quatro torcedores, os manifestantes destoaram do restante ao dirigir xingamentos, principalmente aos jogadores, em meio à insatisfação com o momento da equipe.

A manifestação motivou o vice de futebol Antônio Dutra Jr. e o técnico Luís Castro a conversarem com os torcedores. O diálogo durou poucos minutos.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o episódio não teve grande repercussão interna. O protesto, restrito a gritos e palavras de ordem, sem registro de violência, foi tratado como um caso isolado. Ainda assim, o tom agressivo adotado pelos torcedores causou surpresa entre dirigentes e membros da comissão técnica.

Grêmio e Riestra se enfrentam nesta terça-feira (5), às 19h, no Estádio Nuevo Gasômetro, em Buenos Aires, pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O Tricolor precisa da vitória para depender apenas de si nas duas partidas finais, que disputará como mandante.