Clubes do Exterior têm interesse em contratar meia-atacante do Grêmio

Willian no gol contra o Confiança pela Copa do Brasil. Lucas Uebel / Gremio

Dois clubes da MLS, liga de futebol dos Estados Unidos, desejam contratar o meia-atacante do Grêmio Willian. Os interessados, que ainda não fizeram contato de forma oficial com o Tricolor, são o Dallas FC e o San Diego. Além desses, um time dos Emirados Árabes também sinalizou vontade de contar com o atleta.

Com 37 anos, Willian vem sendo pouco aproveitado no Grêmio e tem vínculo até o final da temporada. Em 2026, atuou em 21 partidas com um gol e uma assistência. Em minutagem são praticamente dez jogos completos como ponta e meia de articulação.

Ele atuou no sacrifício com dores musculares no começo da temporada até plena recuperação. Desde então, ele virou reserva de Luís Castro.

Contratado em 2025, Willian ajudou na permanência na série A do Brasileirão. O contrato é válido até dezembro deste ano. O clube tem a meta de liberar jogadores caros na metade deste ano e pode facilitar uma saída caso seja apresentada uma oferta.