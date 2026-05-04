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Clube ucraniano reabre conversas para contratar meia do Grêmio

Shakhtar Donetsk realizou proposta no final do ano passado para comprar Gabriel Mec

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