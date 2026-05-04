Clube ucraniano reabre conversas para contratar meia do Grêmio

Jovem de 18 anos tem contrato com o Tricolor até 2027. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Shakhtar Donetsk reabriu conversas para contratar Gabriel Mec. Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o clube do leste europeu ainda não apresentou oferta, mas enviou um documento para oficializar o interesse e questionar o valor exigido pelo Grêmio para vender o jovem atleta.

A diretoria gremista, por sua vez, alega que as conversas ainda estão entre intermediários. O atleta, que recentemente completou 18 anos de idade, se tornou titular da equipe comandada por Luís Castro. No total, disputou 21 jogos nesta temporada, com um gol e uma assistência.

Com passagem por seleções de base e contrato até a metade de 2027, o garoto chama a atenção de outros times da Europa. Inclusive, o Villarreal, da Espanha, mandará olheiro à Arena, no domingo (10), para assistir in loco a partida contra o Flamengo.

Desejo antigo

O desejo dos ucranianos pelo meia não é novo. No final do ano passado, foi enviada uma proposta de 12 milhões de euros, com metas desportivas que poderiam fazer o negócio alcançar 17 milhões (cerca de R$ 108 milhões).