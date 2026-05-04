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Cinco expulsões de adversários em quatro jogos: veja análise de arbitragem das partidas do Grêmio

Tricolor esteve em vantagem numérica contra Confiança, Coritiba, Palestino e Athletico-PR 

Zero Hora

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