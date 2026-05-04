Contra o Coritiba, ainda no primeiro tempo, Bruno Melo foi expulso. Jeff Botega / Agencia RBS

Nos últimos quatro jogos, o Grêmio sempre esteve, em pelo menos algum momento do jogo, em vantagem numérica. Contra Confiança, Coritiba, Palestino e Athletico-PR, pelo menos um adversário foi expulso.

Contra o Coritiba, pelo Brasileirão, dois jogadores foram punidos com cartões vermelhos. Contra Confiança, pela Copa do Brasil, e contra o Palestino, pela Sul-Americana, o Grêmio jogou com um a mais. No sábado, o mesmo aconteceu contra o Athletico-PR.

Veja análises de expulsões dos adversários do Grêmio

Grêmio x Confiança

No dia 19 de abril, na Arena, o zagueiro Ícaro, do Confiança, foi expulso aos 37 minutos do primeiro tempo. Para o comentarista da Rádio Gaúcha, Diori Vasconcelos, a expulsão foi justa:

— Não é algo razoável. É um lance horroroso, tem que expulsar.

Grêmio x Coritiba

Pelo Brasileirão, em 26 de abril, contra o Coritiba, dois jogadores foram expulsos. Ainda no primeiro tempo, Bruno Melo atingiu Enamorado. Depois, Jacy também foi expulso, já no fim do jogo. A entrada dura foi em Amuzu. Veja abaixo a análise do primeiro lance:

Palestino x Grêmio

Fora de casa, o Grêmio enfrentava o Palestino pela Sul-Americana no dia 29 de abril. O camisa 6 do Palestino, Meza, subiu demais o pé e atingiu Gabriel Mec no rosto. Além do cartão vermelho, o juiz chegou a assinalar pênalti, mas voltou atrás e marcou (corretamente) falta fora da área.

— Foi fora da área. O cartão vermelho é mais pela grosseria da entrada, do que pela violência — afirmou Diori Vasconcelos.

Athletico-PR x Grêmio

Na partida mais recente, outra expulsão. Contra o Athletico-PR, fora de casa, uma confusão entre Enamorado e o lateral Esquivel resultou na expulsão do jogador da equipe paranaense após consulta ao VAR. Veja a repercussão na Rádio Gaúcha: