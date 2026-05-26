“Certamente deveremos vender na janela”, revela presidente do Grêmio sobre solução para as finanças do clube

Odorico Roman esclareceu sobre a necessidade do Grêmio em vender atletas. Arrquivo pessoal / Zero Hora

Antes da bola rolar nesta terça-feira (26) para o duelo entre Grêmio e Montevideo City Torque na decisão que vale vaga direta para as oitavas de final da Sul-Americana, na Arena, o presidente do Grêmio Odorico Roman e o diretor técnico Felipão falaram com exclusividade para a Rádio Gaúcha.

Os dirigentes trataram sobre o atual momento financeiro vivido pelo Tricolor afirmaram que o clube precisa vender para dar continuidade no projeto, focando, principalmente na negociações de jovens jogadores.

Odorico Roman voltou a dizer que o Grêmio possui dificuldades do ponto de vista financeiro e que resolver estas questões é a prioridade do clube.

Uma das soluções ditas pelo presidente foi a valorização de jogadores da base, principalmente aqueles que atuam com regularidade no time principal.

— O projeto passa por resgatar o Grêmio das dificuldades que nós temos enfrentado do ponto de vista financeiro. E este é um caminho (valorização dos jovens) importante. Obviamente a torcida gosta de time forte, de time competitivo. Para isso precisamos resolver algumas questões antes. E a solução passa sim pelos meninos, afirmou.

Odorico explica que o Grêmio trabalha com, no mínimo, uma venda na próxima janela de transferências, que abre no mês de julho.

— Certamente deveremos vender na janela, porque nós precisamos de recursos. Se a gente conseguir fazer uma venda excepcional talvez não (precise vender mais atletas).

Em relação ao termo “venda excepcional”, o presidente gremista optou por não dar mais detalhes para não atrapalhar ofertas futuras, mas elucidou que o Grêmio vai medir como base o valor estabelecido como meta em vendas na temporada:

— Nós temos um valor que como meta para janela, e se nós conseguirmos bater com um jogador, não necessariamente com dois meninos, enfim. Precisamos de um valor importante pra gente poder seguir o projeto sem maiores percalços.

Felipão também compartilha do mesmo sentimento que Odorico e afirmou que o sucesso do projeto da atual gestão passa pela valorização dos meninos, destacando, assim, o trabalho do atual treinador do Grêmio, Luís Castro.

— A gente tem que valorizar o Luís Castro que coloca esses meninos. Eu fui treinador a minha vida toda, é brabo em jogos importantes como o de hoje, colocar três meninos de 18 anos e confiar nos meninos e dar oportunidade. Isso é bom porque aqueles que lá estão esperando a oportunidade, sabem que o técnico dá chance para a gurizada. Isso é importante: valoriza o trabalho aqui (profissional) e valoriza o trabalho da base.

Em relação à reposição para suprir as saídas projetadas, Odorico afirmou que o grupo de scout será muito necessário para viabilizar novas contratações.

— Nós vamos ter que utilizar nosso scout para buscar jogadores que possam, eventualmente, se nós fizermos uma boa venda, ter uma reposição. Não do nível do que saiu, mas no nível que possa nos dar segurança em campo.

O Grêmio já realizou 22 saídas desde o início da temporada. Agora, por necessidade, novos jogadores devem se despedir nos próximos meses.