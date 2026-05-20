CBF confirma data da apresentação de goleiro do Grêmio à Seleção Brasileira

Weverton ainda fará mais três partidas pelo Grêmio antes de se apresentar à Seleção. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

A CBF confirmou, na tarde desta quarta-feira (20), a data de apresentação dos atletas convocados pelo técnico Carlo Ancelotti para a disputa da Copa do Mundo. Com exceção dos jogadores envolvidos na decisão da Liga dos Campeões, os demais deverão se apresentar no próximo dia 27, na Granja Comary.

Dessa forma, o goleiro Weverton iniciará os trabalhos com a Seleção Brasileira já na próxima quarta-feira, na Granja Comary, visando os dois últimos amistosos do Brasil antes do Mundial.

Antes da liberação obrigatória, porém, Weverton ainda disputará mais três partidas pelo Grêmio. Além do jogo desta quarta-feira (20), diante dos chilenos do Palestino, o goleiro também atuará contra Santos e Torque.

Já está definido, por tanto, que Weverton não estará à disposição de Luís Castro para o jogo diante do Corinthians, no dia 30 de maio, pela 18ª rodada do Brasileirão. Thiago Beltrame, goleiro da base gremista, deverá fazer sua estreia no profissional, já que Gabriel Grando se recupera de uma fratura na mão.