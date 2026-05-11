Castro reforça aposta no atual modelo para jogos da Copa do Brasil e Brasileirão: "Não podemos alterar o caminho"

Técnico viu seu time ser dominado pelo Flamengo. Duda Fortes / Agencia RBS

Nem a torcida na Arena soube reagir à derrota para o Flamengo. Vaias e gritos de "Grêmio, Grêmio" se ouviram no estádio após o apito final. Em silêncio, quase resignados, os jogadores deixaram o gramado para o vestiário após uma partida de ampla superioridade do adversário.

Com muitas chances desperdiçadas pelos cariocas, o placar terminou em apenas 1 a 0. O desempenho em campo passou longe do esperado. Mas o que assusta é o impacto do resultado na tabela. Depois de 15 rodadas de altos e baixos, o Tricolor terminou o domingo do dia das Mães na zona do rebaixamento.

Muito mais silencioso do que de costume, o vestiário gremista reagiu com decepção ao que foi demonstrado em campo.

— Não vou dizer que a equipe deu um passo atrás, mas o resultado nos desilude — lamentou Luís Castro, em sua entrevista coletiva, antes de analisar o impacto da derrota:

— Hoje é um dia que nos lança em desconfiança total. É um contexto para se falar e explodir muita coisa. Uma tempestade perfeita. Agora está tudo ruim. Antes do jogo, estávamos em retomada. Agora é preciso ter calma, fazer uma reflexão racional — completou.

O técnico não escondeu em nenhum momento a decepção com o resultado. Mesmo que tenha reconhecido a superioridade quase na totalidade do jogo do Flamengo. Apesar da frustração com o placar, Castro descartou mudanças mais drásticas no time ou na estrutura para os próximos jogos.

— Se a cada vez que perdermos mudarmos a estrutura, não iremos consolidar uma equipe. Foi um jogo contra um adversário melhor, que foi melhor no jogo. Mostraram em campo essa capacidade. Não é este jogo que nos coloca em outra direção. Não podemos alterar o caminho dos últimos jogos. Temos que contextualizar — projetou.

A justificativa para redobrar a aposta no esquema com três zagueiros é pelo encaixe da formação com o grupo atual. Sem Arthur e Nardoni, a tendência é de que o modelo atual seja repetido contra o Confiança, quinta-feira (14). E também aposta contra o Bahia, no próximo domingo (17), em Salvador. Leonel Pérez vira dúvida, por questões físicas.

— É uma derrota que dói, mas pela pontuação, ainda entendemos ser uma questão circunstancial. Os times estão embolados. Temos que buscar a vitória na próxima rodada para termos a tranquilidade para trabalharmos na parada para a Copa do Mundo — afirmou o vice de futebol Antonio Dutra Júnior.

Quem será desfalque certo contra o Bahia é Pavon. O ponta/lateral/ala recebeu cartão amarelo contra o Flamengo e cumprirá suspensão na próxima rodada do Brasileirão.