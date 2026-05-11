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Castro reforça aposta no atual modelo para jogos da Copa do Brasil e Brasileirão: "Não podemos alterar o caminho"

Técnico enfatizou que a equipe seguirá com modelo tático das últimas partidas

Marco Souza

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