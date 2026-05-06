Grêmio

Sul-Americana
Notícia

Carlos Vinícius comemora gol de pênalti e vitória do Grêmio contra o Riestra: "Estou lá para bater"

Centroavante errou três cobranças na partida contra o Palestino, na última quarta-feira

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS