Carlos Vinícius comemora gol de pênalti e vitória do Grêmio contra o Riestra: "Estou lá para bater"

Tricolor venceu por 3 a 0. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio goleou o Deportivo Riestra nesta terça-feira (5), em Buenos Aires, e assumiu a liderança temporária do Grupo F da Sul-Americana. Carlos Vinícius, de pênalti, Amuzu e Braithwaite marcaram os gols da vitória por 3 a 0.

Após a partida, o centroavante comentou sobre a oportunidade de realizar a cobrança depois dos três pênaltis perdidos na partida contra o Palestino, na última quarta-feira (29):

— Estou lá para bater, e se não for eu, vai ter outro batedor de qualidade. A gente vive num futebol em que a cada dois dias temos que estar lá dentro e mostrar a cara, e comigo não é diferente.

Carlos Vinícius também comemorou o resultado e a atuação da equipe e aproveitou para convocar a torcida gremista para o próximo compromisso na Arena, contra o Flamengo, no domingo (10).

— A preocupação da equipe toda era, verdadeiramente, ir atrás dos três pontos. Não só os três pontos, mas três pontos bem conseguidos, bem jogado, com gols. No fundo, é isso que o nosso torcedor quer e é o que a gente quer. A gente sabe que dentro do futebol esse tipo de vitória nos traz mais confiança.

Elogios a Gabriel Mec

Apesar de não ter feito nenhum dos três gols da vitória sobre o Riestra, Gabriel Mec deixou seu nome marcado na partida. Deu a assistência para o gol de Amuzu e deu trabalho para a defesa adversária com uma atuação de gente grande. Carlos Vinícius elogiou a partida do jovem:

— Ele bateu de frente com aqueles que vinham bater nele e bateu de frente com esse campo, né? Para o jogo do Mec, esse campo não favorece nada. E ele colocou tudo isso no bolso. A gente fica feliz com essa personalidade dele. É um jovem promissor não só para o Grêmio, mas até mesmo para a nossa Seleção Brasileira.

O próximo compromisso tricolor é no domingo (10), contra o Flamengo, na Arena, pela 15ª rodada do Brasileirão. Já na Sul-Americana, o Grêmio volta a campo no dia 20 de maio, também em casa.