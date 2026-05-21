Braithwaite se coloca à disposição para atuar com Carlos Vinícius: "Posso jogar nas quatro posições ofensivas"

Jogador abriu o placar na vitória contra o Palestino. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio conquistou os tão desejados três pontos ao derrotar o Palestino por 2 a 0 nesta quarta-feira (20), na Arena, pela 5ª rodada da Sul-Americana. Um dos destaques do triunfo gremista foi o autor do primeiro gol da partida: Braithwaite.

O dinamarquês chegou a quatro gols marcados nos últimos cinco jogos do Grêmio e entrou na disputa pela titularidade da equipe do técnico Luís Castro. Na teoria, o centroavante briga com Carlos Vinícius por um espaço nos onze iniciais, mas o debate entre a torcida também engloba uma possível dobradinha entre os atacantes.

Braithwaite disse estar à disposição para atuar junto de Carlos Vinícius, destacando a versatilidade apresentada ao longo da carreira, mas jogou a responsabilidade para o técnico.

– Não sou o treinador, mas se ele (Luís Castro) pedir isso (jogar junto de Carlos Vinícius) vou fazer o trabalho. Mas em toda a minha carreira eu joguei em posições diferentes, então posso jogar nas quatro posições ofensivas, não tem problema. Mas sou centroavante. Não existe esse ego que vou decidir onde tenho que jogar, o treinador que decide e eu vou ajudar o time – afirmou.

O atacante também reforçou a mentalidade de artilheiro que persiste nele e comemorou a sequência positiva que vem acumulando nos últimos jogos.

– Em minha cabeça, sempre estou buscando fazer gols. É uma mentalidade minha. Sempre queremos fazer gols em casa, à frente da nossa torcida. Então fico muito feliz de hoje ter feito esse gol e também poder ajudar com a vitória – comentou.

O próximo compromisso do Grêmio é novamente diante da sua torcida. No sábado, às 19h, na Arena, o time do técnico Luís Castro recebe o Santos pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro.