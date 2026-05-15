Braithwaite ganha força na briga por uma vaga no time do Grêmio? Vote na enquete

Braithwaite começou entre os titulares contra o Confiança. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio conquistou mais uma vitória sobre o Confiança, pela quinta fase da Copa do Brasil, e confirmou sua classificação às oitavas de final da competição. Após vencer o jogo de ida por 2 a 0, na Arena, o Tricolor voltou a triunfar, desta vez por 3 a 0, no Estádio Batistão, em Aracaju. Um dos destaques da partida foi o atacante Martin Braithwaite.

Autor dos dois primeiros gols da vitória gremista, o dinamarquês chegou ao terceiro gol desde seu retorno, após se recuperar de uma grave lesão no tendão de Aquiles. O outro tento havia sido marcado diante do Riestra, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana, no último dia 5 de maio. Até então, Braithwaite atravessava um longo jejum de gols.

O técnico Luís Castro preservou alguns titulares na partida desta quinta-feira (14), e nomes como Carlos Vinícius não estiveram em campo. O próximo compromisso do Grêmio será pelo Brasileirão, contra o Bahia, e a expectativa é de que a equipe volte a atuar com força máxima no domingo (17), com Braithwaite retornando ao banco de reservas.

No entanto, na sua opinião, após as últimas atuações, o dinamarquês merece mais oportunidades no time principal?

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